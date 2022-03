Nach langer Verletzung: HSV-Profi Vagnoman vor Hammer-Programm

Für 62 Minuten kam Josha Vagnoman am vergangenen Freitag beim 4:0 der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen den Nachwuchs aus Lettland zum Einsatz. Der HSV-Profi hat den Auftritt ohne Probleme überstanden. Schlag auf Schlag geht es nun für den 21-Jährigen weiter. Auf ihn wartet ein Hammer-Programm.

Am Dienstag tritt Vagnoman mit der deutschen U21 in Israel an. Er soll erneut spielen. Danach liegt dann sein voller Fokus auf dem Saisonendspurt mit dem HSV. Allein im April stehen dort sieben Pflichtspiele auf dem Programm.

HSV-Profi Josha Vagnoman hat vollen Terminkalender im April

Für Vagnoman wird alles auch zur großen Belastungsprobe. Verletzt hat er bereits 23 Pflichtspiele des HSV in dieser Saison verpasst. Erst seit Ende Februar ist er so richtig dabei.

Im Saisonfinale will Tim Walter nun voll auf Vagnoman setzen. Mit seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit passt er perfekt in das Spielsystem des HSV-Trainers.

Aktuell fühlt sich Vagnoman nach eigenen Aussagen komplett fit und bereit für die Aufgaben. Bleibt er gesund, kann er für den HSV noch zum entscheidenden Faktor im Kampf um den Aufstieg werden.