Erst Traumtor, dann der Schock: Wieder Schulter-Sorgen bei Ex-HSV-Star Reis

Am 22. Juli 2023 wurde das Ibrox-Stadion der Glasgow Rangers für Ludovit Reis zum Unglücksort. Der Niederländer hatte sich beim HSV-Test an der linken Schulter verletzt, fiel zunächst zwar nicht lange aus. Weil er sich wenige Monate später, bei einem Spiel gegen Fürth (2:0), bei einem Sturz auf eine Getränkekiste erneut die Schulter auskugelte, war eine Operation aber unausweichlich. Reis fehlte wochenlang, seither hielt die lädierte Stelle – bis zu diesem Sonntag. Da gab‘s für den Ex-HSV-Star – wieder in Glasgow – den erneuten Schreckmoment.

Dabei hatte das Debüt des 25-Jährigen für den FC Brügge so gut begonnen. Beim ersten Vorbereitungs-Testspiel des belgischen Traditionsklubs stand Reis direkt in der Startelf – und brachte Brügge in Glasgow traumhaft in Führung. Nach einer von den Rangers unzureichend geklärten Flanke segelte der Ball zurück in Richtung der Strafraumkante. Dort stand Reis goldrichtig, setzte auf volles Risiko und hämmerte das Leder aus rund 16 Metern per Volleyschuss in den rechten oberen Winkel (14.).

Reis traf für den FC Brügge gegen die Rangers per Volley

Für seinen Sahnetreffer zum 2:0 wurde Reis von seinen neuen Mitspielern auf dem Platz gefeiert – und von seinen ehemaligen in den sozialen Medien. Unter einem Video von dem Tor, das der FC Brügge auf Instagram postete, kommentierte etwa Guilherme Ramos: „Du bist anders, mein Bruder!“ Immanuel Pherai schrieb: „Komm schon, Kumpel!“ Auch Robert Glatzel (mit zwei Herzaugen-Smileys), Adam Karabec (mit einem Raketen-Emoji) sowie Davie Selke, Otto Stange, Nicolas Oliveira, Fabio Baldé, András Németh und Sonny Kittel brachten ihr Erstaunen in der Kommentarspalte mit verschiedenen Sprüchen und Smileys zum Ausdruck.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Club Brugge (@clubbrugge)

Bei Reis wich die Freude über sein Debüt-Tor für Brügge aber zügig großen Schmerzen. Nach einem, wie sein neuer Verein nach der Partie schrieb, „harmlos wirkenden Kontakt“ mit einem Rangers-Profi fiel der Ex-Hamburger zu Boden und musste behandelt werden. Dabei landete Reis, wie vor knapp zwei Jahren in Glasgow, erneut auf der Schulter – und musste bereits in der 35. Minute ausgewechselt werden. Wie schwer genau es ihn erwischt hat und ob seine vorgeschädigte Schulter abermals stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch offen. Laut dem „Het Nieuwsblad“ stand kurzzeitig sogar im Raum, dass Reis mit einer Trage vom Feld transportiert werden muss.

Testspiel im Ibrox-Stadion endet ohne HSV-Abgang mit 2:2

Dass der Mittelfeldmann, der in Brügge die Trikotnummer 6 bekommen hat, schließlich selbst vom Platz gehen konnte, ist ein gutes Zeichen. Reis‘ Miene bei der Auswechslung lässt allerdings vermuten, dass er ahnte, dass es keine harmlose Blessur ist – schließlich kann er die Verletzungsanfälligkeit seiner Schulter inzwischen gut einschätzen. Von der Seitenlinie aus musste er dann mitansehen, wie Brügge noch zwei Treffer kassierte.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Highlight! HSV begrüßt strauchelnden Top-Klub im Volkspark

Brügges Test im Ibrox-Stadion endete schließlich 2:2. Seine Partie bei den Rangers im Sommer 2023 hatte der HSV mit 1:2 verloren – und damals musste Reis in der 59. Minute ausgewechselt werden. Nach dem erneuten Schock von Glasgow hoffen sie in Brügge nun, dass es den Sieben-Millionen-Euro-Zugang nicht schlimmer erwischt hat.