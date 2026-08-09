Das sah übel aus! Beim 2:2 im Test gegen OSC Lille zog sich Albert Grønbæk eine Knieverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Einen Tag später wurde im HSV-Lager aufgeatmet.

Der Zweikampf, in dem es krachte: Albert Grønbæk gerät bei seinem Schussversuch mit Lilles Isaac Cossier aneinander. Witters

Nicht wenige der rund 20.204 Zuschauer im Volkspark befürchteten Schlimmes, als sie Albert Grønbæk am Samstag vom Platz humpeln sahen. Nach einem Zweikampf hatte sich der Däne beim 2:2 gegen Lille am Knie verletzt, das Bild, das er – gestützt von den HSV-Medizinern – abgab, machte nur wenig Hoffnung. Doch nachdem es bereits am Abend eine erste Entwarnung gab, steht nun fest: Grønbæk und der HSV können aufatmen.

Bereits am Samstagabend konnte eine kompliziertere Verletzung an den Bändern ausgeschlossen werden. Nachdem Grønbæk dann am Sonntag erneut untersucht worden war, herrschte gute Laune im Hamburger Lager. Außer der Fleischwunde, die sich der 25-Jährige zuzog, soll im und am Knie nichts kaputt sein. Bereits in den kommenden Tagen wird Grønbæk wohl wieder mit der Mannschaft trainieren können.

Grønbæk wechselte für 4,7 Millionen Euro aus Rennes zum HSV

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Eine extrem wichtige Nachricht für den HSV, denn der Nationalspieler knüpfte nach seinem starken Saison-Finish in der Vorbereitung an diese Leistungen an und zählt zu den absoluten Leistungsträgern des Kaders. In den ersten beiden Tests des Sommers bei Rapid Wien (2:3) und gegen Heidenheim (3:1) traf er sogar. Die 4,7 Millionen Euro, die der HSV nach der Vorjahres-Leihe für einen fixen Wechsel an Stade Rennes überwies, scheinen bestens angelegt zu sein.

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Aktuell deutet alles darauf hin, dass Grønbæk am kommenden Samstag beim Abschlusstest in Toulouse (19 Uhr/Liveticker bei mopo.de) dabei sein soll. Auch seinem Einsatz zum Saisonstart, mit dem Pokalspiel beim Drittligisten SC Verl (24. August) und dem Bundesliga-Auftakt in Dortmund (29. August), steht nichts im Wege.

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Ohnehin sorgte der teilweise ruppig geführte Test gegen Lille bei den Hamburgern im Nachhinein für deutlich weniger Sorgen als befürchtet. Auch bei den ebenfalls verletzt ausgewechselten Abwehrspielern Jordan Torunarigha (Achillessehnenbeschwerden) und Warmed Omari (Schulterprobleme) konnten die Ärzte Entwarnung geben.