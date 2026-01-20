Im Derby: HSV kämpft gegen seine Horror-Bilanz am Millerntor

Am Freitag tritt der HSV mal wieder zu einem Gastspiel beim FC St. Pauli im Millerntor-Stadion an (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Für die Hamburger ist es die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison. In der Vergangenheit war diese nur selten von Erfolg gekrönt. Wie sich ein Derby-Sieg beim Stadtnachbarn anfühlt, weiß aus dem aktuellen HSV-Kader nur Bakery Jatta.

Wirklich oft hat es diese Konstellation noch nicht gegeben. In der Bundesliga ist es sogar erst der zweite Auftritt der Hamburger am Millerntor. Den ersten gab es beim 1:1 im September 2010. In den Jahren zuvor hatte der Kiezklub für die Erstliga-Duelle gegen den HSV stets auf sein Heimrecht verzichtet und war für diese Spiele in den Volkspark umgezogen.

Fünf sieglose Spiele in Folge für den HSV am Millerntor

In der Ersten Liga ist der HSV damit im Millerntor-Stadion noch ungeschlagen – wobei diese Bilanz bei nur einem Spiel kaum Aussagekraft hat. In Liga zwei gab es in den vergangenen Jahren hingegen bereits sechs „echte“ Derby-Heimspiele für St. Pauli. Der HSV konnte nur das erste 2019 deutlich mit 4:0 gewinnen, inklusive eines Lasogga-Doppelpacks. Danach folgten aus HSV-Sicht vier Niederlagen (0:2, 0:1, 2:3, 0:3) und ein Remis (2:2).

Pierre-Michel Lasogga traf am 10. März 2019 doppelt für den HSV – und das am Millerntor. imago images/Sven Simon Pierre-Michel Lasogga traf am 10. März 2019 doppelt für den HSV – und das am Millerntor.

Jatta war schon beim 4:0-Erfolg dabei und kennt das Gefühl eines HSV-Sieges am Millerntor. Gegen den Kiezklub hat er sogar auch schon zwei Treffer erzielt – beide allerdings im Volksparkstadion. Für die bislang letzten beiden HSV-Tore am Millerntor sorgten beim 2:2 im Dezember 2023 Immanuel Pherai und Robert Glatzel. Es sind gleichzeitig die einzigen Profis aus dem aktuellen HSV-Aufgebot, die auswärts im Stadtderby bereits getroffen haben.

Am Freitag will der HSV jetzt eine neue Geschichte am Millerntor schreiben. Für viele Spieler wie Fábio Vieira, Damion Downs, Albert Sambi Lokonga oder Luka Vuskovic wird es gleichzeitig das erste Duell mit dem FC St. Pauli. Das Ziel ist klar: Mit dem ersten Auswärtssieg in dieser Saison soll auch die bislang unbefriedigende HSV-Bilanz am Millerntor aufpoliert werden. Es wäre an der Zeit.