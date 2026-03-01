Erinnerungen an Kompany: Baut der HSV drei heiße Serien aus?

RB Leipzig ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den der HSV noch nie ein Heimspiel gewonnen hat. In den bisherigen drei Vergleichen im Volksparkstadion (Bundesliga und DFB-Pokal) gab es nicht mal einen Punkt für die Hamburger. Das will der HSV an diesem Sonntag (19.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ändern. Gleichzeitig sollen drei Erfolgsserien ausgebaut werden. Teilweise laufen sie schon so lange, wie es das seit 18 Jahren nicht mehr gegeben hat. Damals stand noch Vincent Kompany für den HSV auf dem Platz.

Im Volkspark ist der HSV eine Macht. Das haben in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem die Bayern, Dortmund, Frankfurt oder Stuttgart erfahren. Seit mittlerweile sieben Heimspielen ist die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin in der Bundesliga ungeschlagen. Häufiger in Folge ohne Pleite blieb der HSV zu Hause in der Ersten Liga zuletzt vor acht Jahren – in der Saison 2016/17. Damals waren es sogar neun niederlagenlose Auftritte in Serie.

Weniger Zuschauer bei der letzten Volkspark-Serie

Mit dem nun anstehenden Heimspiel-Doppelpack gegen Leipzig und Leverkusen (Mittwoch) kann der HSV diese Erfolgsserie wiederholen. Kurios: Vor acht Jahren war von den neun Spielen ohne Niederlage im Volkspark nur eine Partie (gegen Köln) ausverkauft. Bei sechs Auftritten wurde nicht mal die 50.000-Zuschauer-Marke geknackt. Für Bakery Jatta war es damals seine erste Profi-Saison beim HSV. Trainer war Markus Gisdol.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch fünf Jahre weiter zurück muss man gehen, um eine Saison zu finden, in der der HSV zuletzt länger als die aktuellen sechs Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen war. Unter Trainer Thorsten Fink blieben die Hamburger in der Spielzeit 2011/12 in Liga eins neun Spiele in Folge ohne Pleite (drei Siege, sechs Remis). Auf dem Platz standen damals noch Spieler wie Heung-Min Son, Mladen Petric, Paolo Guerrero oder Heiko Westermann. Am Ende der Saison reichte es trotzdem nur für Rang 15 (36 Punkte).

HSV-Rückrundenstart war zuletzt vor 18 Jahren besser

Bleibt noch die Frage offen, wann der HSV zuletzt so stark wie in dieser Saison in die Rückrunde gestartet ist. Das war vor 18 Jahren, in der Spielzeit 2007/08. Damals waren es nicht wie aktuell die ersten sechs, sondern sogar neun Spiele. Trainer war Huub Stevens. Für den HSV waren noch Spieler wie Vincent Kompany, Nigel de Jong, Jérôme Boateng oder Juan Pablo Sorín dabei.

Das könnte Sie auch interessieren: Kein Walter-Ball in Kiel: So lief das Comeback des Ex-HSV-Coaches

Seit sieben Spielen ungeschlagen im Volkspark, seit sechs Duellen ungeschlagen in der Bundesliga, in der Rückrunde noch komplett ohne Niederlage: Drei starke Erfolgsserien laufen aktuell beim HSV. Teilweise gab es das seit 18 Jahren nicht mehr. Um sie weiter auszubauen, muss zumindest ein Punkt am Sonntag gegen Leipzig her. Es wäre einer für die Geschichtsbücher.