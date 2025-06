Er wurde beim HSV ausgebootet: Trainer hat einen neuen Job

Am 26. November, beim ersten Training nach der HSV-Ära Steffen Baumgart, stand auch Daniel Müssig plötzlich nicht mehr auf dem Übungsplatz. Bevor Merlin Polzin seine erste Einheit als Interimschef leitete, hatten die Verantwortlichen nicht nur die Verbannung von Levin Öztunali und Moritz Heyer beschlossen – sondern auch die Ausbootung des Profi-Athletiktrainers. Der langjährige HSV-Coach kehrte im Verlaufe der Aufstiegssaison dann auch nicht mehr in den Volkspark zurück – und hat nun einen neuen Job gefunden.

Wie die Young Boys Bern am Montag mitteilten, haben sie Müssig als neuen Athletiktrainer verpflichtet. Der 43-Jährige, der sein Amt im Volkspark ab Sommer 2015 knapp neuneinhalb Jahre bekleidet hatte, ist künftig für die Fitness-Belange des Schweizer Erstligisten zuständig. Müssig folgt in Bern auf Ex-Konditionscoach Marin Fryand. Die Frage, wie der HSV in Zukunft mit dem seit sechs Monaten aussortierten Trainer umgeht, erübrigt sich somit.

Der HSV hatte sich bei den Gründen zur überraschenden Entscheidung, Müssig aus dem Trainerteam der Profis zu entfernen, öffentlich stets bedeckt gehalten. Der ehemalige Athletiktrainer des DEL-Teams Adler Mannheim wurde – zum Beispiel wegen schwerwiegender Verfehlungen – am Ende der Hinrunde 2024/25 auch nicht entlassen. Hinter vorgehaltener Hand wurden aber Vorwürfe laut, dass Müssig intern schlechte Stimmung verbreitet haben soll – bis hinein in die Profi-Kabine. Außerdem sollen bei dieser Personalie in fachlicher Hinsicht Zweifel aufgekommen sein.

Nun ist das Kapitel HSV endgültig beendet für den in Miltenberg geborenen Müssig. Seine Nachfolge hatte in der Vorsaison der vorherige U21-Athletiktrainer Jan Hasenkamp angetreten. Der 51-jährige Bad Segeberger war Teil des Trainerteams um Polzin, Loic Favé und Richard Krohn, das den HSV zurück in die Bundesliga führte. Und auch künftig kümmert sich Hasenkamp im Volkspark um die athletischen Themen, die etwa das Aufwärmen im Training oder vor den Pflichtspielen umfassen. Dabei arbeitet Hasenkamp eng mit dem langjährigen Rehatrainer Sebastian Capel zusammen – während Müssig offiziell ab dem 1. Juli einen anderen Erstligisten betreuen wird. In der Schweiz.