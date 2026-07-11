Der Hamburger Jung Otto Stange hat in der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten, doch am Ende gewinnen die favorisierten Spanier das Finale der U19-EM souverän.

Schade! Otto Stange kehrt als Torschützenkönig der U19-EM in Wales in seine Heimat Hamburg zurück – aber ohne den Europameister-Titel. Im Finale in Wrexham verloren die DFB-Junioren gegen die übermächtigen Spanier mit 0:2.

Da auch Spaniens Topstürmer José Antonio Morante im Endspiel ohne Torerfolg blieb, teilt er sich nach vier Turniertreffern mit HSV-Talent Stange die Torjägerkanone. Der Hamburger hätte sein Torkonto in der ersten Halbzeit erhöhen können, brachte den Ball aber nach zwei jeweils starken Aktionen (10./30.) nicht im Kasten unter.

Finale der U19-EM: Deutschland verliert gegen Spanien

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Besser machten es die Spanier, die durch einen Abstauber von Hugo López (44.) und ein Kopfballtor durch Mario Rivas nach einer Ecke (48.) erfolgreich waren. Stange wurde dann von Bundestrainer Christian Wörns etwas überraschend bereits in der 64. Minute ausgewechselt und konnte nur noch von der Bank beobachten, wie seine DFB-Kollegen vergeblich um das Comeback kämpften.

Für die Iberer, die in ihren fünf EM-Spielen auf 19:0 Tore kamen, war es übrigens schon der zehnte Titel im U19-Bereich. Eine deutsche U19 hatte zuletzt 2014 das EM-Finale erreicht, damals holte das Team mit Joshua Kimmich, Julian Brandt, Kapitän Niklas Stark und Davie Selke den Titel - nur 18 Tage nach dem WM-Triumph von Rio. Nun durfte sich die aktuelle Mannschaft zumindest mit der Qualifikation für die U20-WM 2027 trösten.

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HSV-Stürmer Stange ist EM-Torschützenköing

Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Kapitän Francis Onyeka

„Wir dürfen nach der Pause nicht direkt das 0:2 nach einer Standardsituation kassieren. Insgesamt haben wir zwei, drei Konter zu schlampig ausgespielt“, sagte Wörns bei RTL. Kapitän Francis Onyeka fügte an: „Die Enttäuschung ist natürlich groß. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, wir haben unsere Chancen nicht genutzt.“

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Nach dem verdienten Urlaub steht derweil für Otto Stange die Rückkehr zum HSV an – für den er in der kommenden Bundesliga-Saison zum wichtigen Offensiv-Faktor werden möchte. Sein starkes EM-Turnier dürfte sein Selbstvertrauen deutlich gestärkt haben.