Vor 18 Monaten tauschte er die Trainerbank gegen den Wickeltisch. Kurz bevor Thomas Doll zum vierten Mal Vater wurde, beendete er sein Engagement beim indonesischen Klub Persija Jakarta, um sich voll und ganz seiner Familie widmen zu können. Vieles spricht dafür, dass es in Kürze das Comeback des 59-Jährigen geben wird. Zunächst mal aber freut er sich auf das Duell der beiden Vereine, bei denen für Doll alles begann.





