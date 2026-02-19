„Er trägt die Konsequenzen weiter“: Hat HSV-Profi Dompé eine Startelf-Chance?

Jean-Luc Dompé traf in seiner Karriere schon auf namhaftere Klubs als Mainz 05, etwa auf Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam oder Club Brügge. Die 4:0-Hinspiel-Gala gegen die 05er am 5. Oktober dürfte für ihn dennoch eine besondere bleiben – denn nachdem er mit dem HSV drei Jahre lang um den Aufstieg gekämpfte hatte, um sich seinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen, erzielte er am sechsten Spieltag dieser Saison sein erstes Tor im deutschen Oberhaus. Seitdem ist viel passiert, für viele sportliche Glanzpunkte sorgte er zuletzt nicht.

Immerhin: Dompé darf wieder das machen, was er am meisten liebt – Fußballspielen. Nicht nur im Training, sondern auch bei Wettkämpfen. Nach der Suspendierung, die die HSV-Bosse im Anschluss an Dompés verantwortungslose Alkoholfahrt für die Partien gegen die Bayern (2:2) und in Heidenheim (2:0) verhängt hatten, kehrte der 30-Jährige am Samstag beim 3:2 gegen Union Berlin in den Kader zurück. Und er kam auch wieder zum Einsatz, als Joker.

Nach Comeback: So sieht Merlin Polzin HSV-Profi Dompé

Dompé musste sich hinter Winter-Zugang Philip Otele anstellen, der in Abwesenheit des Franzosen und zudem von Alexander Røssing-Lelesiit (Syndesmosebandriss) vorne links beginnen durfte. Spätestens jetzt aber gilt der interne Konkurrenzkampf wieder als offen – oder doch nicht? Ist Dompé mit Blick auf das Gastspiel in Mainz am Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) schon wieder ein Startelf-Kandidat, wenn er sich sportlich durchsetzt? Oder muss er sich auf disziplinarischer Ebene weiterhin bewähren, ehe es wieder infrage kommt, dass er beginnen darf?

Jean-Luc Dompé feierte gegen Union Berlin sein HSV-Comeback nach zwei Spielen Suspendierung. WITTERS Jean-Luc Dompé feierte gegen Union Berlin sein HSV-Comeback nach zwei Spielen Suspendierung.

Danach gefragt, holte Merlin Polzin am Mittwoch noch einmal aus. „Das Thema um Jean-Luc haben wir in den letzten Wochen sehr intensiv behandelt. Für mich als Trainer und uns als Verein war es klar, Stellung zu beziehen, gewisse Werte und eine gewisse Haltung zu zeigen“, sagte der 35-Jährige, der die Entscheidung der Suspendierung und der 100.000-Euro-Geldstrafe voll mitgetragen hatte. Polzin betont nun aber mit Nachruck: „Unabhängig vom Sport sollte es im Leben generell nicht darum gehen, jemanden völlig zu veurteilen – sondern dafür zu sorgen, dass wir als Team in guten und in schlechten Momenten zusammenstehen.“ Der Ball liege in dieser Hinsicht bei Dompé, der sich auch in Zukunft so verhalten müsse, „dass die Mannschaft und der Verein ihn wohlwollend aufnehmen“.

Dompé oder Otele: Wer steht in Mainz in der HSV-Startelf?

Polzin ist zufrieden damit, wie Dompé intern auf die Bestrafung für die Promille-Tour reagiert hat: „Er hat auf jeden Fall gezeigt, dass es ihm unfassbar leid tut. Er hat die Konsequenzen getragen und wird sie weiterhin tragen.“ Das bedeutet aber nicht, dass Dompé noch wochenlang auf die nächste Gelegenheit, in der Anfangsformation zu stehen, warten muss. „Er hat sportlich wie jeder andere die Chance, sich für die Startelf zu qualifizieren“, sagt Polzin und hält sich mit Blick auf die Partie in Mainz bedeckt: „Ob es schon am Freitag der Fall ist, hat nicht nur mit seinen Leistungen zu tun, sondern auch mit den Jungs, die es in den vergangenen Wochen richtig gut gemacht haben.“ Sehr wahrscheinlich wird Basel-Leihgabe Otele zum dritten Mal in Folge auf der linken Seite beginnen und der Begnadigte zunächst auf der Bank sitzen.

Nach dem Hinspiel gegen Mainz war Dompé übrigens nur noch ein einziges Mal selbst erfolgreich: bei der 1:4-Pleite in Köln Anfang November. Nach 23 Scorerpunkten in der vergangenen Aufstiegssaison wartet der Linksaußen sogar immer noch auf seinen ersten Assist in der Bundesliga. Nach seiner Begnadigung ist es ihm nun möglich, dies zeitnah zu ändern.