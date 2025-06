Dass der HSV die Sommer-Transferphase nutzen will, um im Defensivbereich kräftig zuzulegen, war den Entscheidungsträgern bereits im Laufe des letzten Saison-Drittels bewusst. Trotz des Aufstiegs in die Bundesliga offenbarten die Hamburger im hinteren Bereich erkennbar zu oft Schwächen. Präsentieren die Bosse in Kürze nun den ersten Neuen für die Abwehr? Die Vorzeichen verdichten sich, dass der HSV den Zuschlag eines Ex-Bundesliga-Stars und Nationalspielers erhalten könnte.