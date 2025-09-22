Er spielte noch keine Minute für sein neues Team: Rätsel um Ex-HSV-Kapitän Schonlau

Es war ein Transfer, der überraschend kam und in der Szene für Aufsehen sorgte. Kurz vor dem Saisonauftakt der Bundesliga verabschiedete sich Sebastian Schonlau vom HSV, wechselte über den großen Teich zu den Vancouver Whitecaps und ist seitdem Teamkollege von Weltmeister Thomas Müller. Das klang gut, nach neuen beeindruckenden Erfahrungen, einem großen Abenteuer und möglichen Duellen mit Messi und Co. Doch einen Monat später wartet Hamburgs früherer Kapitän noch immer auf seinen ersten Einsatz in der MLS. Nun wurde das Rätsel um Schonlaus Fehlen gelüftet.

Als die Whitecaps in der Nacht zu Sonntag mit dem 2:0 in Kansas City ihren zweiten Platz in der Western Conference festigten, fehlte Schonlaus Name erneut auf dem Spielberichtsbogen. So war es auch schon zuvor, bei den Erfolgen gegen Philadelphia (7:0) sowie in der kanadischen Meisterschaft gegen Forge (4:0). Nur Ende August gegen St. Louis (3:2) zählte Schonlau zum Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Warum aber klappte es bislang nicht mit der Premiere?

Ex-HSV-Kapitän Schonlau kickt jetzt in Kanada

Tatsächlich scheint Schonlau das Verletzungspech auch nach seinem Wechsel treu zu bleiben. Kurz nach seiner Ankunft kam der 31-Jährige zwar in der zweiten Mannschaft der Whitecaps zum Einsatz und erhielt nach dem 4:1 gegen die Zweitvertretung der Portland Timbers sehr gute Kritiken. Wenig später aber klagte Schonlau über Achillessehnenprobleme. Eine hartnäckige Angelegenheit, die ihn nun bereits seit Wochen außer Gefecht setzt.

In nordamerikanischen Medien machten zuletzt sogar üble Nachrichten die Runde, nach denen Schonlau noch zwei Monate wird pausieren müssen und erst Ende November wieder zur Verfügung stehen soll. Das soll nach MOPO-Informationen allerdings nicht der Fall sein. Läuft alles glatt, hofft der Abwehrmann in den nächsten zwei, drei Wochen auf sein MLS-Debüt.

Auch HSV-Zugang Torunarigha hat Achillessehnenprobleme

Alarmiert ist Schonlau aber in jedem Fall. Wie ernst Probleme an den Achillessehnen zu nehmen sind, erfährt beim HSV aktuell Sommer-Zugang Jordan Torunarigha. Bereits im Sommer klagte er über Schmerzen, kurierte sie aber nie richtig aus und fehlte dem HSV in den vergangenen beiden Spielen.

Ein langes Leiden, das Schonlau unbedingt verhindern möchte. Ende Oktober starten in der MLS die Playoffs um die Meisterschaft, die Whitecaps zählen zu den Titelfavoriten. Schonlau will unbedingt dabei sein, wenn es richtig zur Sache geht. Auch deshalb nimmt er sich jetzt ausreichend Zeit, um seine Verletzung komplett auszukurieren.