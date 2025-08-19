mopo plus logo
Daniel Elfadli und Jordan Torunarigha in Pirmasens

Die HSV-Abwehr um Daniel Elfadli und Jordan Torunarigha (r.) war auch in Pirmasens nicht wirklich stabil. Foto: WITTERS

paidEr spielt mit Schmerzen: Ist das das Problem bei HSV-Profi Torunarigha?

Als sich Jordan Torunarigha vor sechs Wochen den Hamburger Medien vorstellte, tat er das voller Selbstvertrauen. „Ich bin ein Leader geworden und habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen“, sagte der 28-Jährige über sich selbst. Und er betonte: „Ich freue mich auf den Druck.“ Dass dieser im Volkspark schon vorm Saisonstart derart groß sein würde, ahnte Torunarigha da sicher noch nicht. Die jüngsten HSV-Auftritte lösten viele Fragezeichen aus – und im Zentrum der Kritik stand Torunarigha. Der allerdings spielte nach MOPO-Informationen zuletzt unter Schmerzen.

