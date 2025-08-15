„Er lebt als Vollprofi“: Überraschung! Polzin hat seinen neuen HSV-Kapitän

Mit Interpretationen von Sätzen ist es ja so eine Sache. Als Merlin Polzin am Donnerstag nach seinem neuen Kapitän befragt wurde, antwortete er unter anderem: „Am Samstag wird jemand auf dem Platz stehen, der aller Voraussicht nach der Kapitän bleibt für die ganze Saison.“ Auch die MOPO schlussfolgerte aus diesen Worten, dass Yussuf Poulsen nicht mehr infrage kommt – weil der Zugang von RB Leipzig das Pokalspiel in Pirmasens (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) verletzt verpassen wird. Doch getäuscht: Poulsen ist neuer HSV-Spielführer!

„Der Kapitän füllt auf dem Platz eine wichtige Rolle aus, ist der erste Ansprechpartner für den Schiedsrichter und darf für uns als Team gewisse Dinge einfordern“, sagt Polzin in der am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung des HSV. „Wir haben im Trainerteam besprochen, wer diese Rolle in Zukunft übernehmen kann. Dabei ist unsere Wahl auf Yussuf gefallen, weil er über ein großes Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Erfahrung verfügt.“

Yussuf Poulsen folgt auf Schonlau als Spielführer des HSV

Der 31-Jährige ist 87-maliger dänischer Nationalspieler und hat für RB Leipzig allein 233-mal in der Bundesliga gespielt. „Darüber hinaus lebt er als Vollprofi 100 Prozent Einsatz vor“, lobt Polzin und stellt gleichzeitig klar: „Meine Erwartungshaltung ist auch, dass sich alle einbringen und Verantwortung füreinander übernehmen.“ Jonas Meffert und Neuzugang Nicolás Capaldo sind die Stellvertreter von Poulsen, der als Kapitän auf Sebastian Schonlau folgt.

Bei den jüngsten HSV-Testspielen trug Yussuf Poulsen noch nicht die Binde – aber in Zukunft. WITTERS Bei den jüngsten HSV-Testspielen trug Yussuf Poulsen noch nicht die Binde – aber in Zukunft.

„Wir möchten Bascho ausdrücklich für seine Verdienste als Kapitän danken. Er hat dieses Amt in den vergangenen Jahren auf herausragende Art und Weise ausgefüllt“, sagt Polzin über den Verteidiger, der 2021 in den Volkspark kam, der den HSV in der laufenden Transferperiode aber noch verlassen könnte – nach dann mehr als vier Jahren.

Capaldo und Meffert sind Poulsens Stellvertreter beim HSV

„Den HSV in den vergangenen Jahren als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen, war für mich immer etwas Besonderes“, sagt der abberufene Schonlau. „Stets habe ich versucht, die Werte des Klubs auf und abseits des Platzes in vielerlei Situationen zu repräsentieren.“ Der 31-Jährige, der beim Test auf Mallorca (0:2) gar nicht zum Einsatz kam, ist sicher: „So wie ich Yussi die ersten Wochen bei uns kennengelernt habe, bin ich mir sicher, dass er ein guter Kapitän sein wird. Ich werde ihn und das Team gemeinsam mit Meffo und Capi bestmöglich unterstützen.“

Am Freitagnachmittag, nach dem Abschlusstraining und vor der Abfahrt nach Pirmasens, erfuhr die gesamte Mannschaft von der Entscheidung des Trainerteams. Als Kandidaten galten neben Poulsen, Capaldo und Meffert bis zuletzt auch Torwart Daniel Heuer Fernandes, Miro Muheim und Daniel Elfadli – drei absolute Stammspieler aus der Aufstiegssaison. In Pirmasens wird Meffert oder Capaldo den HSV vertretungsweise auf den Platz führen.

Poulsen, der die Partie beim Oberligisten wegen einer Zerrung verpassen wird, sagt: „Es bedeutet mir sehr viel, dass der Trainer und die Mannschaft mir von Beginn an so eine Verantwortung übertragen. Ich will dieses Amt mit allem, was ich habe, ausfüllen.“ Der Stürmer verspricht: „Mir ist die Rolle bekannt und ich freue mich sehr darauf. Zugleich weiß ich, dass ich in große Fußstapfen trete. Ich sehe Bascho weiterhin als einen der Führungsspieler im Verein an. Er ist ein großer Teil der Kabine und Mannschaft.“ Poulsen selbst wird diese Mannschaft künftig als Kopf anführen. Es ist eine Überraschung, die sich in den vergangenen Tagen nicht angedeutet hatte – auch wegen Polzins Worten.