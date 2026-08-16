Die Suche hat ein Ende, nur noch der Medizincheck muss sitzen: Mit Sebastiaan Bornauw wird der HSV wohl schon zum Wochenstart seinen neuen Abwehrchef verpflichten.

Sein neues Dress soll das mit der HSV-Raute sein: Leeds' Verteidiger Sebastiaan Bornauw IMAGO/Sportimage

Ines Bornauw ließ sich nichts anmerken, als sie am Samstag bei Instagram aktiv war. Der Ehefrau von Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw war es ganz offensichtlich ein Bedürfnis, ein sehenswertes Foto der Innenstadt von Leeds zu posten. Vielleicht aber war dies auch nur eine letzte Hommage an ihren derzeitigen Wohnort – ehe nun der Abschied bevorsteht: Bereits am Sonntag wird ihr Ehemann in Hamburg erwartet, tags darauf soll er seinen Medizincheck im Volkspark absolvieren und anschließend einen Leihvertrag beim HSV unterschreiben.

Drei Monate lang suchte der HSV nach einem neuen Abwehrchef, der den nach seiner Leihe abgewanderten Luka Vuskovic (jetzt Brighton) ersetzen soll. Nun ist er fündig geworden – erneut in der Premier League. Vorbehaltlich seines noch zu absolvierenden Medizinchecks soll Bornauw von Leeds United kommen und der neue Boss der Hamburger Abwehr werden. Der 27-Jährige soll zunächst auf Leihbasis verpflichtet werden. Ob dem HSV anschließend eine Kaufoption eingeräumt wird, ist noch nicht bekannt.

Leeds rechnete seit Tagen mit dem Abgang von HSV-Kandidat Bornauw

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Ein Wechsel, der spätestens seit Donnerstag auf der Zielgeraden war (die MOPO berichtete). Da hatte Leeds‘ Trainer Daniel Farke bereits offen über einen Abgang seines Profis gesprochen. Am Samstag, beim 4:0 der Engländer gegen Augsburg, saß Bornauw dann auch 90 Minuten lang auf der Bank. Als Ersatz für ihn verpflichtet Leeds Gladbachs Nico Elvedi.

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Was bekommt der HSV mit Bornauw? Einen sowohl kopfball- als auch spielstarken Abwehrmann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Für Köln (2019 bis 2021) und Wolfsburg (bis 2025) absolvierte er insgesamt 140 Bundesligaspiele (elf Tore). Dann folgte der Wechsel nach Leeds (16 Premier-League-Einsätze), wo es nicht wirklich rund lief. Nun will der Belgier in der Bundesliga zu alter Stärke finden und die Vuskovic-Lücke schließen.

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Der HSV schließt mit Bornauw seine größte Baustelle des Sommers

Damit schließt der HSV seine wohl größte Baustelle des Sommers. Bornauw soll den mittleren Part der Dreier-Abwehrkette einnehmen, an seiner Seite ist rechts Nicolás Capaldo (fehlte beim 2:1 im Test in Toulouse angeschlagen) eingeplant. Links hat Jordan Torunarigha vor Warmed Omari die Nase vorn.

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Für Sportdirektor Claus Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger bleiben aber noch einige Aufgaben. Neben einem weiteren Stürmer soll auch noch ein rechter Schienenspieler kommen. Zudem versucht der HSV, Fábio Vieira vom FC Arsenal freizupressen.