Letztlich ging alles ganz schnell. Am Sonntag absolvierte Ransford Königsdörffer seinen Medizincheck bei OGC Nizza, bereits am Montag sollen die Verträge unterschrieben werden. Wie hoch ist die Ablöse? Holen die HSV-Bosse einen neuen Stürmer? Die interne Marschroute steht fest. Und auch in Bezug auf einen Abwehr-Kandidaten gibt es nach MOPO-Informationen eine klare Tendenz.