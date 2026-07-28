Fábio Vieira ist mit Arsenal im Trainingslager, obwohl der Klub nicht mehr mit ihm plant. Ein Social-Media-Post sorgt bei den Anhängern der „Gunners“ für Verwunderung.

An diesem Montag vor drei Jahren erzielte Fábio Vieira ein herrliches Tor für den FC Arsenal. Beim damaligen Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona im SoFi Stadium von Los Angeles schlenzte er den Ball aus rund 20 Metern ins linke Toreck. 13 Monate zuvor hatten die „Gunners“ den Mittelfeldmann für 35 Millionen Euro vom FC Porto verpflichtet. Und heute? Da steht Vieira immer noch in London unter Vertrag. Doch einige englische Fans wundern sich über ihn. Der Auslöser ist ein Social-Media-Post.

Ohne Vieira auf dem Platz gewann Arsenal am Samstag seinen ersten Test des Sommers – unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 3:0 gegen den Drittligisten Milton Keynes Dons. Flügelspieler Reiss Nelson (26) und Stürmer Gabriel Jesus (29), die als Verkaufskandidaten gehandelt werden, kamen zum Zug. Doch Vieira, mit dem der Premier-League-Verein ebenfalls nicht mehr plant, wurde laut der Arsenal-Homepage weder in der ersten noch in der zweiten Hälfte eingesetzt.

Vieira ist mit dem FC Arsenal in Spanien

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Dennoch saß die Ex-HSV-Leihgabe mit in dem Flieger, der die Stars um DFB-Nationalspieler Kai Havertz (27) am Sonntag nach Spanien brachte. Im katalanischen Girona absolviert Arsenal ein rund einwöchiges Trainingslager. Bei Temperaturen um die 30 Grad möchte Coach Mikel Arteta seine Meistermannschaft auf die am 21. August beginnende neue Saison einstimmen.

Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz, wie auf Fotos zu sehen ist, die der Verein am Montagvormittag auf Instagram und X postete. Die Profis vergnügen sich in einem Pool, jonglieren Fußbälle mit ihren Köpfen hin und her und genießen die Abkühlung. Auf zwei Schnappschüssen ist auch der lachende Vieira zu sehen – was einige Fans der „Gunners“ offenbar verwundert. „Vieira ist immer noch hier?!!“, schreibt eine Instagram-Userin unter dem Post – ihr Kommentar wurde bis zum frühen Nachmittag mehr als rund 700-mal mit „Gefällt mir“ versehen.

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Wilde Reaktionen: „Werdet Fábio Vieira los“

Eine andere Anhängerin witzelt sogar, dass der Portugiese womöglich mithilfe künstlicher Intelligenz in die Fotogalerie hinzugefügt wurde. „Fábio Vieira oder AI“, schreibt sie. „AI“ steht für „Artificial Intelligence“, auf Deutsch: künstliche Intelligenz. Auf X reagierte ein User sogar mit Häme auf den Beitrag des Vereins, er kommentierte: „Das ist mir egal – werdet Fábio Vieira los.“ Wiederum ein anderer Fan staunte ebenfalls: „Warte, ist das Vieira? Er gehört immer noch uns?“

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Tatsächlich steht der 26-Jährige noch bis Ende Juni 2027 in London unter Vertrag. Trainer Arteta und die Arsenal-Bosse planen aber nicht mehr mit ihm, sondern würden das Team lieber anderweitig verstärken – auch mithilfe von frischen Mitteln durch einen Verkauf von Vieira. Dessen Marktwert beträgt laut transfermarkt.de derzeit 18 Millionen Euro. Der HSV hat sich als Abnehmer längst in Stellung gebracht, kann aber nur deutlich weniger bezahlen.

HSV-Bosse hoffen weiter auf den Transfer

Auf der Insel weiß man von den Interessen aus Hamburg. „Wir haben bei Arsenal unser Interesse auch mit Zahlen hinterlegt, das Thema ist bekannt. Aber da zuckt jetzt gerade noch keiner“, verriet HSV-Vorstand Eric Huwer in der vergangenen Woche im Österreich-Trainingslager. Er stellte klar: „Wir trauen uns auch zu, Fábio im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot zu machen, ohne Schulden aufzunehmen.“ Nun sei man gespannt darauf, wie die Londoner auf die HSV-Offerte reagieren.

Mit Albert Grønbæk, Martin Adeline und Bilal Nadir hat Sportdirektor Claus Costa inzwischen drei andere Mittelfeldspieler verpflichtet, die sich im offensiven Mittelfeld wohlfühlen. Vieira bleibt dennoch im Visier der HSV-Bosse, solange Arsenal nicht einem anderen interessierten Klub, der vermutlich zahlungskräftiger ist, den Zuschlag erteilt. Die Angelegenheit wird sich voraussichtlich noch bis zum Ende der Transferphase ziehen.

„Fábio ist ein großartiger Spieler, um den wir gefühlt gerade täglich kämpfen“, sagte Huwer, während Costa den Draht zu Arsenals Sportdirektor Andrea Berta aufrechterhielt. Zu einer leichten Annäherung bezüglich einer möglichen Kaufsumme um die Zehn-Millionen-Euro-Marke soll es inzwischen gekommen sein. Von einem Deal ist man aber noch weit entfernt – und es ist unklar, ob sich das zeitnah ändern wird. Vorerst ist Viera in Girona zurück am Ball. Das wissen jetzt auch die allermeisten Arsenal-Fans.