Albert Sambi Lokonga war am Dienstag zu Scherzen aufgelegt. Zu einem Trainingsfoto mit Fábio Vieira, der wie er vom FC Arsenal zum HSV kam, schrieb der Belgier: „Er liebt mich so sehr, dass er mir folgen musste.“ Die beiden Neuen harmonieren gut, halten sportlich viel voneinander. Und es gibt auch einige große Namen, die einst von Vieira sowie Sambi Lokonga schwärmten. Es geht um Jürgen Klopp, Granit Xhaka, Vincent Kompany – und wegen des heutigen Bayern-Trainers um Yaya Touré.

Kompany kennt Sambi Lokonga als Teamkollegen – und als seinen Schützling. Denn der Ex-HSV-Verteidiger war 2019/20 zunächst Spielertrainer beim belgischen Klub RSC Anderlecht, wo Sambi Lokongas Stern aufging. Kompany erkannte dessen Potenzial schnell. Deshalb ging er auf Arsenal-Coach Mikel Arteta zu und sagte: „Du musst dir diesen Spieler anschauen, Sambi ist der neue Yaya Touré.“

Heutiger Bayern-Coach lobte HSV-Profi: „Gib ihm den Ball“