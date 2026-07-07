Hätte Faride Alidou die Zeit zurückdrehen können, hätte er den HSV im Sommer 2022 nicht verlassen. Der Flügelspieler spielte in den vergangenen Jahren für viele Klubs – nun lockte Tim Walter ihn nach Kiel.

Holstein Kiel wird für immer mehr Ex-HSVer zur neuen fußballerischen Heimat. Jonas Meffert wechselte bereits im Winter aus Hamburg an die Förde, da war Tim Walter noch gar nicht da. Vor wenigen Tagen lotste der ehemalige Trainer der Rothosen dann Sebastian Schonlau zur KSV. Und nun bekommt Walter einen weiteren Profi, den er im Volkspark einst förderte – und dem er sogar zum Profidebüt verhalf.

Die Kieler haben Faride Alidou vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet und mit einem Einjahresvertrag inklusive Verlängerungsoption ausgestattet. „In den vergangenen Jahren ist bei dem Verein viel bewegt worden und ich habe die Entwicklung auch aus der Distanz wahrgenommen. Jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute und erfolgreiche Saison spielen“, kommentierte der 24-Jährige seinen Wechsel. „Darum freue ich mich auf die Jungs im Team, meine Trainer, den Staff, die Fans an der Kieler Förde und alle Menschen, die bei diesem Traditionsverein an Bord sind.“

Faride Alidou wechselt nach Kiel zum HSV-Ex-Coach

Anzeige

Was Alidou in dem Kieler Statement nicht sagte: Holsteins Chefcoach kennt er bestens. Im Oktober 2021 hatte der Flügelspieler unter Walter seine Premiere im Profibereich gefeiert – damals noch in der 2. Liga bei einem Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Walter galt als großer Fan Alidous und schenkte ihm viel Vertrauen. Nach nur 27 Einsätzen für die HSV-Profis verabschiedete sich das Hamburger Eigengewächs aber von seinem Jugendverein. Alidou wollte seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, was großen Ärger unter den HSV-Fans auslöste, und wechselte zu Eintracht Frankfurt.

Zwischendurch habe ich es bereut, den HSV verlassen zu haben. Faride Alidou im Februar 2025





Anzeige

Zum Abschied richtete der Youngster damals auch persönliche Worte an Walter. Alidou bedankte sich auf Instagram dafür, dass der Trainer ihm „die Chance gegeben hat, mich bei den Profis zu beweisen, und somit großen Anteil an meiner Entwicklung bei der ersten Mannschaft hatte“. Die Wege trennten sich im Sommer 2022 – was Alidou später bedauerte. Gegenüber der MOPO gab er im Februar 2025 zu: „Zwischendurch habe ich es bereut, den HSV verlassen zu haben. Aber man muss Entscheidungen treffen. Mal liegt man richtig, mal daneben. Es ist immer einfacher, rückblickend zu bewerten, welchen Weg man eingeschlagen hat.“

Viele Leihklubs – aber wenig sportliches Glück

Anzeige

Konstant glücklich war Alidou in den vergangenen Jahren nirgendwo, zumindest fußballerisch. In Frankfurt setzte er sich nicht durch, kam auf nur 21 Pflichtspiele. Er ließ sich an den 1. FC Köln (Saison 2023/24) sowie an Hellas Verona (Hinrunde 2024/25) verleihen – seine Station beim italienischen Klub brach er allerdings nach einem halben Jahr schon wieder ab. Stattdessen wollte er beim 1. FC Kaiserslautern glücklich werden, der Alidou vor eineinhalb Jahren aus Frankfurt verpflichtete. „Beim FCK möchte ich jetzt einfach wieder Spaß haben“, sagte der Rechtsfuß zur MOPO. Dieser Plan ging nur bedingt auf.





Nach saisonübergreifend 26 Einsätzen verliehen die Lauterer Alidou vor sechs Monaten zu Zweitliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig. Für die Niedersachsen lief der ehemalige U21-Nationalspieler in der Rückrunde der Vorsaison neunmal auf und schoss zwei Tore. Die Leihe endete mit dem 30. Juni – Alidou wird aber nicht zum FCK zurückkehren, sondern künftig für Kiel in der 2. Liga auflaufen.





„Faride ist in seiner noch jungen Karriere viel herumgekommen und hat wertvolle Erfahrungen auf Top-Niveau gesammelt“, sagt KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe und weiß: „Für ihn steht jetzt im Mittelpunkt, sich bei Holstein Kiel Stabilität und Konstanz zu erarbeiten und sein fußballerisches Potenzial voll auszuschöpfen.“ Das gelang Alidou in den vergangenen Jahren nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Sein früherer Förderer Tim Walter soll das ändern.