Entscheidung steht an: Drei HSV-Talente wollen zur U21-EM – für einen wird’s schwer

Für den HSV geht es um Punkte für den Aufstieg, für drei seiner Talente steht am Freitagabend in Bochum sogar noch mehr auf dem Spiel. Stephan Ambrosius (22), Josha Vagnoman (19) und Manuel Wintzheimer (22) wollen sich mit einer starken Leistung für das EM-Aufgebot der deutschen U21 bewerben. Das wird am Sonntag bekannt gegeben.

Drei HSV-Talente wollen zur EM. Die wird wegen der Corona-Pandemie in zwei Teilen ausgetragen. In den Gruppenspielen trifft Deutschland in Ungarn auf den Gastgeber (24.3.), die Niederlande (27.3.) und Rumänien (30.3.), die ersten Beiden qualifizieren sich für die Endrunde der besten Acht (31.5.-6.6.).

Wie stehen die Chancen des HSV-Trios? Ambrosius hat beste Karten. Der Innenverteidiger ist die Überraschung dieser HSV-Saison, wird zudem vom ghanaischen Verband für dessen A-Auswahl umworben. Der DFB will den Riegel vorschieben, Ambrosius‘ Nominierung durch U21-Bundestrainer Stefan Kuntz gilt als sicher.

Auch Vagnoman, der zuletzt (wenn er fit war) zum Aufgebot zählte, hat gute Aussichten. Für Wintzheimer hingegen könnte es eng werden. Beim HSV kommt er nach furiosem Saisonstart seit Wochen nur noch als Joker zum Einsatz.

Dazu kommt: Kuntz will Stuttgarts Talent Mateo Klimowicz (20/könnte auch für Argentinien spielen) mit zur EM nehmen, um ihn für den DFB zu begeistern. Damit wäre ein zusätzlicher Offensivplatz belegt.