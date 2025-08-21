Entscheidung im Torwart-Duell? Wen Polzin in der HSV-Stammelf trainieren lässt

Der langjährige HSV-Profi Daniel Heuer Fernandes oder der neu verpflichtete Daniel Peretz – wer wird die Nummer eins der Hamburger? Es handelt sich bei dieser Frage zweifellos um die spannendste in der Sommer-Vorbereitung des HSV. Bis zuletzt war ihr Ausgang völlig offen. Am Donnerstag könnte sich womöglich eine Entscheidung angedeutet haben.

Drei Tage sind es noch bis zur offiziellen Bundesliga-Rückkehr des HSV, am Sonntag gastiert die Mannschaft von Merlin Polzin bei Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr, Liveticker bei MOPO.de). Entsprechend wenig Zeit verbleibt, um die Frage nach dem Stammtorhüter zu beantworten. Aufschlussreich könnte auf der Suche nach einer Antwort gewesen sein, was am Donnerstag im Volkspark zu sehen war: Es war Daniel Peretz, den der Coach seiner augenscheinlichen Stammelf im Trainingsspiel zuordnete.

Die endgültige Torwart-Entscheidung soll beim HSV am Freitag fallen

Eine ultimative Entscheidung lässt sich daraus freilich noch nicht ableiten. Ohne Grund wird der Trainer den Leihspieler vom FC Bayern aber so kurz vor dem Auftakt nicht in die A-Elf gestellt haben. Nach einer ruckeligen Vorbereitung inklusive des unsouveränen Weiterkommens im Pokal sollen sich die Spieler noch besser aneinander und die gemeinsamen Abläufe gewöhnen, die Abstimmung verbessern.

Trotz der überzeugenden Vorbereitung Heuer Fernandes’ spricht nun also einiges für Peretz, Sicherheit herrscht aber längst nicht. Die Verkündung der endgültigen Entscheidung steht erst am Freitag auf der Pressekonferenz zum Gastspiel in Mönchengladbach zu erwarten. (max)