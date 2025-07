In weiten Teilen runderneuert wird der HSV nach dem Aufstieg in die Bundesliga starten. Mit Ludovit Reis (FC Brügge), Davie Selke (Basaksehir) und Adam Karabec (nach Leihe zurück bei Sparta Prag) haben bereits drei wichtige Spieler der Aufstiegsmannschaft den Verein verlassen. Nun gesellt sich ein vierter dazu, dessen Zukunft in Hamburg zuletzt noch unklar war.