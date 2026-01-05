Entscheidung gefallen: Peretz macht den Abflug – und der HSV profitiert sogar

Wenn der HSV am Dienstag (15 Uhr) zur nächsten Einheit im Volkspark auf den Platz geht, wird Daniel Peretz erneut fehlen. Diesmal nicht, weil er weiter streikt – sondern weil die Bayern-Leihgabe ab sofort für den englischen Zweitligisten FC Southampton spielt. Alle Seiten haben sich geeinigt, auch der HSV ist mit dem Ergebnis zufrieden. Spätestens am Dienstag soll alles unterschrieben sein.

Wie kommt es zur Peretz-Freigabe? Der jüngste Trainingsstreik des 25-Jährigen war nicht ausschlaggebend. Entscheidend waren die Verhandlungen mit dem FC Bayern. Weil Peretz keine Ausstiegsklausel in seinem Leihvertrag hatte, lassen sich die Hamburger den vorzeitigen Abgang jetzt bezahlen.

Bayern verzichten auf HSV-Geld für Peretz

Als Peretz im vergangenen Sommer von München nach Hamburg wechselte, wurde zwischen beiden Klubs auch eine Leihgebühr vereinbart – zahlbar in mehreren Raten. Die Bayern verzichten nun nicht nur auf die Gebühr für die zweite Saisonhälfte, sondern auf die komplette Summe. Heißt: Der HSV hatte Peretz ein halbes Jahr lang gratis.

Für die Hamburger ist das ein guter Deal – und auch für den Rekordmeister dürfte die Rechnung am Ende aufgehen. Denn die Bayern werden sich das Geld aller Voraussicht nach vom FC Southampton zurückholen und die Leihgebühr für die Engländer entsprechend erhöhen.

HSV-Nachwuchskeeper rücken nach Peretz-Entscheidung in den Vordergrund

Doch wie stopft der HSV das Torwartloch? Einen neuen Mann werden die Hamburger kurzfristig wohl nicht präsentieren. Zunächst rücken zwei Nachwuchskeeper stärker in den Fokus: Hannes Hermann (20) und Fernando Dickes (18). Beide sind deutsche Nachwuchs-Nationaltorhüter und genießen intern hohes Ansehen. Zum Start in die zweite Saisonhälfte wird am Samstag in Freiburg Hermann auf der HSV-Bank sitzen.

Parallel läuft im Hintergrund die Suche nach einem neuen Torhüter, um die Peretz-Lücke im Kader zu schließen. Das ist zwingend nötig – allein schon, um sich bei einer möglichen Verletzung von Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes abzusichern. Aktuell prüft der HSV mehrere Optionen.