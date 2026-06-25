Wochenlang suchten die HSV-Bosse nach einer Lösung für den Trainerposten. Nun ist die Entscheidung gefallen – und fiel auf einen alten Bekannten.

Auf ein Neues: Nachdem die HSV-Frauen Mitte Mai gemeinsam mit ihren Fans den Klassenerhalt feiern, soll dies auch in der kommenden Saison gelingen. IMAGO/Lobeca

Seit Tagen bereits deutete sich diese Entscheidung an, nun scheint sie gefallen zu sein: Wenn die HSV-Frauen am kommenden Mittwoch zum Vorbereitungsstart im Volkspark eintrudeln, werden sie auch weiterhin von Rodolfo Cardoso begrüßt. Der Argentinier, der vor wenigen Wochen mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt feierte, soll auch in der kommenden Saison das Sagen auf der HSV-Bank haben.

Unterschrieben ist nach MOPO-Informationen noch nichts, zwischen den Parteien aber soll nach mehreren intensiven Gesprächen bereits Einigkeit herrschen. Cardoso bleibt und soll mit den Frauen auch in der zweiten Saison das Ziel Klassenerhalt erreichen. Intern heißt es: Wenn nicht noch völlig unvorhersehbare Dinge passieren, geht die Nummer durch. Damit wird der Interimstrainer, der in der vergangenen Saison nach der Entlassung von Liése Brançao kurzfristig für die letzten vier Spieltage eingesprungen war, nun auch rein formell zum Cheftrainer.

Die HSV-Bosse wollten eigentlich eine Trainerin verpflichten

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Eine letztlich erwartbare Lösung, die vor wenigen Wochen im Volkspark allerdings noch als unrealistisch eingestuft wurde. Da suchte der HSV noch im größeren Stil nach einer anderen Alternative und wollte am liebsten eine Frau verpflichten. Wie das „Abendblatt“ berichtete, stand etwa Ex-Nationalspielerin Kim Kullig auf den Zetteln der HSV-Bosse. Die aber bemerkten alsbald, dass sie den Radius erweitern müssen – auch, weil nur wenige Frauen über die UEFA-Pro-Lizenz verfügen. Nun fiel die Wahl erneut auf Cardoso. Der Abschluss einer Suche, die auch im Umfeld des Frauen-Teams die Frage aufwarf, ob man all das nicht hätte zügiger lösen können.

Unter Rodolfo Cardosos Regie schafften die HSV-Frauen in der Saison-Endphase den Klassenerhalt. IMAGO/Hartenfelser

Cardoso ist aber nicht der einzige Coach, der bleiben soll. Neben dem 57-Jährigen steht auch Assistenztrainer Eren Sen unmittelbar vor der Verlängerung seines Vertrages, gleiches soll für Athletik-Trainer Felix Kleist gelten. Sascha Kirschstein, zuletzt als Torwart-Trainer aktiv, verlässt die Frauen hingegen. Der Ex-HSV-Profi übernimmt stattdessen eine neue Aufgabe im NLZ.

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Wenn Cardoso am Mittwoch zum ersten Training bittet, wird er zumindest drei neue Spielerinnen begrüßen können. Neben der polnischen Nationalspielerin Sylwia Matysik (27/Rechtsverteidigung), die vom 1.FC Köln kommt, schloss der HSV in dieser Woche zwei weitere Transfers ab. Tschechiens Nationalstürmerin Andrea Svibkova (21) kommt vom Linzer ASK, Mittelfeldspielerin Leila Peneau (24) aus St. Pölten. Zumindest eine weitere Spielerin soll zeitnah vorgestellt werden.