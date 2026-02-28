Entscheidung gefallen: Ein HSV-Comeback für das Leipzig-Spiel steht fest

Für das Heimspiel am Sonntag (19.30 Uhr, Liveticker auf MOPO) gegen RB Leipzig kann Merlin Polzin fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Albert Grønbæk und Alexander Røssing-Lelesiit fallen verletzt aus, der Rest ist „heiß und einsatzbereit“, sagt der HSV-Coach – der damit einige fitte Spieler auch auf die Tribüne setzen muss. Albert Sambi Lokonga wird nicht dazugehören.

Insgesamt 22 Feldspieler waren am Samstag beim Abschlusstraining für das Leipzig-Spiel im Volkspark dabei. Für vier von ihnen wird am Sonntag kein Platz im Kader sein. Für Polzin sind es harte Entscheidungen, da auf dem Trainingsplatz alle gezeigt hatten, dass sie fit und bereit für den Auftritt sind. Gefallen ist nach MOPO-Informationen bereits die Entscheidung, dass Sambi Lokonga wieder dabei sein wird.

Sambi Lokonga ist Leistungsträger beim HSV

Mit dem zentralen Mittelfeldspieler hat Polzin ab sofort wieder eine starke Option mehr im Aufgebot. Der 26-jährige Belgier, der im Sommer für nur 300.000 Euro vom FC Arsenal in den Volkspark gewechselt war, gehört zu den Transfer-Volltreffern: stark im Spiel mit und gegen den Ball, dazu mit schon vier Treffern auch noch torgefährlich. Zuletzt musste er jedoch eine Zwangspause einlegen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim 2:0-Sieg in Heidenheim hatte sich Sambi Lokonga Anfang Februar einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Erst in dieser Woche feierte er sein Comeback im Mannschaftstraining. Alles lief dabei so gut, dass er am Sonntag wieder dabei sein kann – und auch wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Kein Walter-Ball in Kiel: So lief das Comeback des Ex-HSV-Coaches

Ob es gegen Leipzig auch direkt für seinen 17. Bundesliga-Einsatz in dieser Saison reicht, wird der Spielverlauf zeigen. Eine Option für die Startelf ist Sambi Lokonga noch nicht. Das soll erst in der kommenden Woche bei den Auftritten gegen Leverkusen (Mittwoch) oder in Wolfsburg (Samstag) folgen. Der Schritt zurück ins Team ist auf jeden Fall schon geschafft.