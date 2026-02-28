Enthüllung im Internet und Überraschung für die Fans: Ist dies das neue HSV-Trikot?

Gerade erst warf der HSV sein Jubiläumstrikot auf den Markt und sorgte für hektische Betriebsamkeit bei seinen Fans, da macht schon die nächste Trikot-Nachricht die Runde. Das Portal „Footy Headlines“ zeigte auf seiner Homepage Fotos vom vermeintlichen HSV-Heimtrikot für die kommende Spielzeit. Und erneut könnte eine große Überraschung auf die Fans warten – denn das Jersey weist eine Besonderheit auf.

Wurde das Geheimnis um das neue HSV-Heimtrikot bereits drei Monate vor dem Saisonende gelüftet? Zumindest sind die Macher von „Footy Headlines“ bekannt dafür, häufig den richtigen Riecher zu haben und mit exklusivem Material versorgt zu werden. Das könnte auch diesmal der Fall sein.

Das neue HSV-Trikot könnte eine Besonderheit aufweisen

Käme es so, würde das neue HSV-Trikot eine Eigenart aufweisen, die es so noch niemals gab. In dem eher schlicht und überwiegend in Weiß gehaltenen Jersey (mit den Vereinsfarben Blau, Weiß und Schwarz am Kragen und den Schultern) sollen demnach Teile der Dachstruktur des Volksparkstadions erkennbar sein.

„Footy Headlines“ schreibt dazu: „Wir können exklusiv die ersten Designdetails des neuen Heimtrikots des Hamburger SV für die Saison 26/27 enthüllen. Das kommende Trikot soll die architektonische Schönheit und die traditionsreiche Geschichte des Volksparkstadions, der Heimspielstätte des HSV, widerspiegeln.“

Schon zuletzt sorgte der Verein für eine Besonderheit. In dem just erschienenen Jubiläumstrikot nach 1887 Bundesligaspielen (angelehnt an das HSV-Gründungsjahr) sind in den Rückennummern sämtliche 465 Namen aller Spieler verewigt, die jemals für den HSV in der Bundesliga spielten. 70.000 Fans sicherten sich die Jerseys und nehmen aufgrund des großen Andrangs bis zu vier Monate Wartezeit bis zur auf Auslieferung in Kauf.

Spätestens im Sommer wird dann auch klar sein, ob die gerade enthüllten Jerseys wirklich identisch mit den neuen Heimtrikots sind. So oder so wird der HSV auch weiterhin in Trikots von „adidas“ antreten. Der Vertrag mit dem Ausrüster-Giganten läuft noch bis 2029.