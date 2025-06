Im Normalfall wird nichts mehr dazwischenkommen und Rayan Philippe künftig für den HSV auflaufen, da sind sich alle Beteiligten sicher. Andererseits: Was ist bezogen auf den Franzosen schon normal? Braunschweigs Angreifer, für den der HSV eine Ablöse in Höhe von 2,5 bis drei Millionen Euro wird zahlen müssen, hat einen Karriereweg hinter sich, wie es ihn heutzutage nur noch selten gibt. Ein kleines, modernes Fußball-Märchen, das den 24-Jährigen nun in die Bundesliga führen soll. Und das einst auf einem kleinen Sportplatz im Schwarzwald begann, wie sein Entdecker der MOPO exklusiv verrät.