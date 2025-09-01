„Enormer Mehrwert“: Perfekt! Arsenals Lokonga verstärkt das HSV-Mittelfeld

HSV-Sommer-Zugang Nummer elf ist jetzt auch offiziell perfekt: Am letzten Tag der Transferperiode wechselt Albert Sambi Lokonga wie erwartet von Premier League-Klub Arsenal London in den Volkspark. Der Belgier wird fest verpflichtet und soll das Mittelfeld der Hamburger verstärken. Die Vorfreude und die Erwartungen beim HSV sind groß.

„Mit der Verpflichtung von Sambi gewinnen wir einen spielstarken und zugleich erfahrenen Mittelfeldspieler“, sagt Sportvorstand Stefan Kuntz über den 25-Jährigen, der zuletzt auf Leihbasis für den spanischen Erstligisten FC Sevilla gespielt hat. Dort und zuvor auch in England habe Lokonga seine „Qualitäten unter Beweis gestellt“, so Kuntz, der betont, dass der zentrale Mittelfeldspieler den Hamburgern „im Spielaufbau sowie im Übergangsspiel helfen soll.“

Die Ablösesumme soll im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen – und damit deutlich unter dem Marktwert des Nationalspielers (zwei Einsätze), der laut transfermarkt.de acht Millionen zu beziffern ist.

Lokonga hat Qualitäten im Passspiel und der Technik

Sportdirektor Claus Costa ist überzeugt, dass Lokonga dies gelingen wird. Seine Einschätzung: „Sambi ist ein technisch starker Spieler, der über ein hervorragendes Passspiel, insbesondere in die Tiefe, verfügt. Er besitzt insgesamt ein hohes Selbstverständnis im Spiel mit dem Ball – besticht mit Spielstärke, Spielruhe sowie strategischer Qualität. Damit kann er einen enormen Mehrwert für unsere Mannschaft schaffen.“

Lokonga, der in seiner Jugend vom belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht ausgebildet wurde und dort als 18-Jähriger auch bereits den Schritt zu den Profis geschafft hat, kann im zentralen Mittelfeld auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Er bekommt beim HSV die Rückennummer sechs. Am Dienstag soll er erstmals im Volkspark mit seiner neuen Mannschaft trainieren.

„Ich bin ein Teamplayer“, sagt der zweifache belgische Nationalspieler, der mit seiner „Qualität“ der Mannschaft „unbedingt weiterhelfen“ möchte – „sei es durch Tore, Vorlagen oder auch defensives Arbeiten.“ In England, Spanien und Belgien hat er bei insgesamt 168 Profi-Einsätzen für vier Tore und zwölf Vorlagen gesorgt. Nun ist Lokonga heiß auf den HSV. Seine Ansage: „Es kann jetzt losgehen: Ich möchte aufs Feld und einfach Fußball spielen.“