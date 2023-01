Torjäger Robert Glatzel: Der HSV hat mit 46 erzielten Toren nicht die beste Offensive der Zweiten Liga, aber die Hamburger treffen konstant. In nur zwei Spielen blieb der HSV in dieser Saison ohne Tor. Verantwortlich für die meisten Treffer war Robert Glatzel. Mit 16 Toren hat er schon jetzt einen neuen persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Richtig heiß ist er in der Rückrunde. In den vergangenen zehn Liga-Spielen erzielte Glatzel zehn Tore. Satt ist er noch nicht. Das macht Hoffnung für den Endspurt.

Showtime im Volkspark. Mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn beginnt für den HSV heute um 13.30 Uhr der Saisonendspurt. Wollen die Hamburger im Rennen um den Aufstieg noch mal so richtig angreifen, zählen ab sofort nur noch Siege. Fünf Trümpfe hat der HSV für eine erfolgreiche Aufholjagd im Ärmel.

Torjäger Robert Glatzel: Der HSV hat mit 46 erzielten Toren nicht die beste Offensive der Zweiten Liga, aber die Hamburger treffen konstant. In nur zwei Spielen blieb der HSV in dieser Saison ohne Tor. Verantwortlich für die meisten Treffer war Robert Glatzel. Mit 16 Toren hat er schon jetzt einen neuen persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Richtig heiß ist er in der Rückrunde. In den vergangenen zehn Liga-Spielen erzielte Glatzel zehn Tore. Satt ist er noch nicht. Das macht Hoffnung für den Endspurt.

MOPO

Die Rückkehr der Ultras: Keine 30.000 Karten wurden bislang für das Paderborn-Spiel verkauft. Das ist unterm Strich eine enttäuschende Zahl. Immerhin ist es für Zuschauer im Volkspark das erste halbwegs normale HSV-Spiel seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren. Außer das Tragen von Masken in Innenräumen gibt es keine weiteren großen Beschränkungen. Fest steht: Nach zwei Jahren Pause werden auch die HSV-Ultras wieder dabei sein. Sie werden die Unterstützung der Mannschaft auf der Tribüne ab sofort wieder koordinieren. Das sollte gegen Paderborn bereits deutlich spürbar sein und kann für den HSV im Endspurt noch zum großen Vorteil werden.

Für Vagnoman geht es jetzt erst richtig los

Hoffnungsträger Vagnoman: 23 Pflichtspiele hat Josha Vagnoman in dieser Saison verletzt verpasst, nun ist er endlich voll dabei und komplett fit. Mit seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit hat Tim Walter eine starke neue Option im Team. Das soll sich nicht nur gegen Paderborn, sondern auch in den Spielen danach auszahlen.

Hält Heuer Fernandes mal wieder die Null?

Rückhalt Heuer Fernandes: Der HSV hat in dieser Saison bislang die wenigsten Gegentore kassiert. Das liegt auch an Torhüter Daniel Heuer Fernandes, der womöglich in der Form seines Lebens ist. Der HSV soll davon auch im Saisonendspurt profitieren. Bei vier Spielen blieb Heuer Fernandes bislang ohne Gegentor. Da geht noch mehr.

Geringer Erwartungsdruck: In den vergangenen drei Jahren ging der HSV stets auf einem Aufstiegsplatz in das Saisonfinale und hatte vor allem etwas zu verlieren. Das passierte dann auch. Diesmal ist der Erwartungsdruck deutlich geringer. Der HSV kann im Saisonendspurt eigentlich nur noch positiv überraschen – so sieht zumindest die Ausgangslage mit neun Punkten Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze aus. Das kann ein Vorteil sein.