Endlich zurück vom Nationalteam: Heute legt Vuskovic beim HSV los!

Nun kann sie so richtig beginnen, die Zeit von Luka Vuskovic als HSV-Profi. Nach seiner Rückkehr von Kroatiens U21 soll Hamburgs neuer Abwehrchef am Donnerstag endlich wieder im Volkspark trainieren. Zwei Einheiten bleiben ihm, um sich für die Partie beim FC Bayern (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) zu bewerben. Klar ist: Vuskovic kehrt mit reichlich Rückenwind im Gepäck nach Hamburg zurück.

Ivica Olic war nach dem 1:1 der Kroaten in der Türkei zufrieden mit seiner Mannschaft und Vuskovic im Speziellen. „Ich bin stolz auf die Jungs“, erklärte der Auswahl-Trainer, „und das ist erst der Anfang.“ Die Kroaten freuten sich über das 1:1 zum Auftakt der EM-Qualifikation beim vermeintlich stärksten Gruppengegner.

HSV-Profi Vuskovic spielte 90 Minuten lang für Kroatiens U21

90 Minuten lang kam Vuskovic in Trabzon zum Einsatz und soll nun, so wünschen es sich zumindest viele HSV-Fans, auch sofort die HSV-Abwehr dirigieren. Merlin Polzin aber ließ sich noch nicht in die Karten schauen, ob er den 18-Jährigen direkt bei den Bayern ins Fegefeuer werfen möchte, stellte klar: „Es sind Gedanken da, Luka am Wochenende im Spiel zu haben. Es hängt davon ab, wie seine Belastung in der Nationalmannschaft aussah und wie er wiederkommt.“

Die Belastung war hoch, eine Blessur soll Vuskovic aber nicht davongetragen haben. Mit Spannung wird erwartet, wie sich das von Tottenham Hotspur geliehene Top-Talent am Donnerstag und Freitag (jeweils unter Ausschluss der Öffentlichkeit) in den Trainings-Einheiten präsentieren wird.

Vuskovic wechselte von Tottenham zum HSV

Dass Vuskovic die Qualität der HSV-Hintermannschaft anheben kann, stellte er bereits in seinen ersten Einheiten nach seinem Wechsel aus London unter Beweis. Die HSV-Trainer schwärmten anschließend von Vuskovic‘ Übersicht und Abgeklärtheit. Anschließend aber verabschiedete er sich zum Nationalteam.

Nun ist Vuskovic zurück – und legt beim HSV richtig los! Sollte Polzin ihn in München wirklich spielen lassen, wäre Daniel Elfadli wohl seinen zentralen Platz in der Dreier-Abwehrkette los. Doch der Grat ist schmal. Vuskovic könnte der HSV-Abwehr zwar zu mehr Sicherheit verhelfen, hätte aber auch direkt die schwierigste aller Aufgaben vor der Brust und müsste Bayerns Superstar Harry Kane an die Kette legen.