Endlich mehr Plätze! Zeitplan steht – so baut der HSV den Volkspark aus

So eine Zahl gab es im Volkspark noch nie. 968.100 Fans strömten in der gerade abgelaufenen Saison zu den 17 Bundesliga-Heimspielen des HSV und sorgten damit für einen neuen Vereinsrekord. Eine Bestmarke, die in der kommenden Spielzeit bereits wieder pulverisiert werden soll – denn das Fassungsvermögen des Stadions wird erhöht. Bereits in wenigen Wochen sollen die Arbeiten beginnen.

Von Ruhe ist im Volkspark auch in der Sommerpause nichts zu spüren. Obwohl sich die HSV-Profis und -Frauen nach ihrem parallel erreichten Bundesliga-Klassenerhalt längst im Urlaub oder bei ihren Nationalteams befinden, ist auf dem Gelände reichlich Betrieb. Bereits am Montag beginnt mit dem ersten Auftritt der US-Band „Linkin Park“ der Konzertsommer, der Aufbau im Stadion ist in vollem Gange. Insgesamt sechs Musik-Veranstaltungen stehen bis Anfang Juli auf dem Programm. Kurz darauf (6./7. Juli) treffen sich dann die HSV-Profis wieder zu ihren ersten Leistungstests.

Der HSV will sein Stadion-Fassungsvermögen um 3000 Plätze erhöhen

Möglichst dann will der Verein auch mit den Arbeiten im Stadion beginnen. In drei Schritten soll das Fassungsvermögen um 3000 auf dann 60.000 Plätze erhöht werden. Derzeit holt sich der HSV noch die letzten Genehmigungen der zuständigen Behörden ein. Anfang Juli, so der Plan, soll es dann losgehen.

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Was ist geplant? Schritt eins sieht zunächst eine Erweiterung um 1000 Plätze vor. Die breit gehaltenen Stadion-Abgänge ermöglichen es, die Sitzreihen zwischen den Blöcken für weitere Plätze zu nutzen. Auf diese Weise wird der HSV künftig 58.000 Fans begrüßen können. Ziel ist die Fertigstellung dieser Arbeiten bis zum Saisonstart Ende August.

Die Arbeiten im Volkspark werden über die neue Saison hinaus fortgesetzt

Schritte zwei sieht eine Erweiterung von Plätzen in der letzten Reihe des B-Rangs im Stadion vor, die im Laufe der Saison beendet werden sollen. Der aufwendigste Schritt wird der letzte sein: Der A-Rang soll durch bauliche Veränderungen näher an das Spielfeld heranrücken und das Fassungsvermögen dadurch auf 60.000 Plätze gesteigert werden. HSV-Präsident Henrik Köncke sagte kürzlich dem „Abendblatt“, er rechne nicht damit, dass diese Arbeiten bis zum Saisonende abgeschlossen sein können.

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Keinen Einfluss dürften die Ausbaumaßnahmen auf den Spielplan nehmen. Nach MOPO-Informationen haben die HSV-Verantwortlichen nicht geplant, Sonderwünsche bei der DFL einzureichen. Entsprechend wäre es möglich, dass der HSV mit einem Heimspiel in die Saison starten darf – vor dann schon 58.000 Besuchern. Es soll der Beginn einer neuen Saison-Bestmarke werden.