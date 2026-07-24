Nun ist auch der zweite HSV-Transfer des Trainingslagers unter Dach und Fach. Am Freitagvormittag traf Bilal Nadir im Teamquartier im österreichischen Längenfeld ein und unterschrieb anschließend seinen Vertrag. Damit präsentiert der HSV nach Angreifer Patson Daka direkt den nächsten ablösefreien Neuen.

Seit Tagen bereits war klar, dass Nadir zum HSV wechseln sollte. Doch die Nummer gestaltete sich etwas aufwendiger als zuvor mit Daka. Zwar absolvierte Nadir bereits am Mittwoch seinen Medizincheck im „Athleticum am Volkspark“, die Verfügbarkeit der Flüge nach Innsbruck aber gestaltete sich schwierig. Deshalb wurde aus der Ankunft am frühen Abend im HSV-Quartier nichts. Erst am Freitagmorgen dann traf Nadir auf HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger und Sportdirektor Claus Costa.

Costa und Krüger loben Nadirs Fähigkeiten

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Was hat der Mittelfeldspieler drauf? „Bilal ist ein Spieler, der den Ball immer haben will und den Rhythmus eines Spiels verändern kann“, stellt Costa fest. Krüger ergänzt: „Bilal ist ein sehr variabler und anpassungsfähiger Spieler, der im Mittelfeld verschiedene Rollen einnehmen kann. Mit seiner Verpflichtung gewinnen wir zusätzliche Flexibilität in diesem Mannschaftsteil und verstärken unseren Kader noch einmal in der Spitze und in der Breite.“ Dazu betont die HSV-Chefin: „Er ist ein ruhiger Charakter, der große Freude am Spiel mitbringt und sowohl sportlich als auch menschlich gut zu unserer Spielidee und unseren Werten passt.“

Nadir spielte schon Champions League

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Mit Nadir wird übrigens erstmals ein Marokkaner im HSV-Trikot auflaufen. Zwar wurde der 22-Jährige in Nizza geboren und spielte zunächst auch für Frankreichs Junioren-Nationalteams, wechselte aber 2023 den Verband und schloss sich dem Land seines Vaters an. Im März 2025 wurde er sogar erstmals für das A-Team Marokkos nominiert, blieb aber ohne Einsatz. Der HSV zahlt für Nadir keine Ablöse – weil sein Vertrag bei Olympique Marseille in diesem Sommer endete. Für die Südfranzosen bestritt Nadir 53 Pflichtspiele, vier davon in der Champions League.

„Trotz seines jungen Alters hat Bilal bereits viel Erfahrung gesammelt und ist bereit für den nächsten Schritt“, erklärt Costa. „Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann, und sehen in ihm zugleich einen Spieler mit weiterem Entwicklungspotenzial.“

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Beim HSV erhält Nadir die Rückennummer 4. Der neue freut sich schon auf seine nächste Aufgabe. „Ich bin sehr glücklich darüber, jetzt ein HSV-Spieler zu sein. Nun kann ich es kaum erwarten, auf die HSV-Fans zu treffen und für Hamburg zu spielen“, sagte er in der Klubmitteilung. Bereits beim Training am Freitagvormittag war er mit von der Partie.