Emotionaler Post! Verkündet HSV-Stürmer Selke hier seine Zukunfts-Entscheidung?

Monatelang verhandelten Davie Selke und der HSV über einen neuen Vertrag. Zu einer Einigung aber kam es nie, obwohl der Angreifer bereits im Januar klar zu verstehen gab, wie gern er in Hamburg bleiben würde. Nun postete er in den sozialen Medien ein Foto, das durchaus als Fingerzeig verstanden werden könnte: Hat Selke sich entschieden?

Am Freitag um kurz nach acht Uhr veröffentlichte Selke auf Instagram eine Story, die als erster Abschiedsgruß zu verstehen sein könnte. Zu sehen ist, wie sich der Stürmer nach dem letzten Spiel in Fürth mit der Zweitliga-Torjägerkanone in der Hand und im Kreise seiner HSV-Kollegen für deren Unterstützung bedankt. Das Bild ist in schwarz-weiß gehalten, dazu erklingt der epische Song „Outro“ von M83. Ein emotionaler Schnappschuss unterlegt mit den entsprechenden Klängen. Auf Worte verzichtete Selke.

Selke kann den HSV in diesem Sommer ablösefrei verlassen

Sofort wurde unter HSV-Fans im Netz spekuliert: Will Selke mit der Story darauf hinweisen, dass er zeitnah seinen HSV-Abschied verkünden wird? Ist die Entscheidung gefallen?

Nach MOPO-Informationen ist das letzte Wort auch weiterhin noch nicht gesprochen. Dennoch gilt der Abgang des 30-Jährigen mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Denn der entscheidende Durchbruch in den Verhandlungen um die Verlängerung des auslaufenden Kontraktes gelang nie. Selke beharrt darauf, einen Dreijahreskontrakt unterschreiben zu wollen, der HSV bietet zwei Spielzeiten plus eine Option für ein weiteres Jahr. Auch bezogen auf das Gehalt lag man stets auseinander.

Mit diesem Foto sorgte Davie Selke in seiner Instagram-Story für Aufsehen. Instagram/Selke Mit diesem Foto sorgte Davie Selke in seiner Instagram-Story für Aufsehen.

An alternativen Optionen mangelt es Selke nicht. Mehrerer Klubs aus der Premier League (u.a. Fulham) sollen um ihn werben, auch bei RB Leipzig stand er zwischenzeitlich hoch im Kurs. Ob dieses Interesse nochmal aufflammt, hängt davon ab, wer neuer Trainer der Sachsen wird. Zudem lockt Union Berlin.

Offen, wohin es den Stürmer, der vor seiner HSV-Zeit als Profi für Werder, Leipzig, Hertha und Köln kickte, ziehen könnte. Die Annahme, dass sein Arbeitsweg ihn künftig aber nicht mehr in den Volkspark führen wird, erhielt am Freitag neue Nahrung. Dank seiner 22 Treffer in 31 Zweitligaspielen würde Selke als Held gehen – entsprechend der Aufmachung seiner Insta-Story.