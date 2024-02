Emdet jetzt auch eine grausame Serie für ihn? Neue Aufgabe für HSV-Stürmer Glatzel

Es gibt nicht viele Profis beim HSV, die ihren Platz in der ersten Elf sicher haben. Robert Glatzel gehört auf jeden Fall dazu. Das wird sich auch unter Steffen Baumgart nicht ändern. Der Trainer hofft, dass der Stürmer nun sogar noch mehr als zuletzt liefert. Am besten direkt am Sonntag im Heimspiel gegen Elversberg. Mit diesem Gegner hat Glatzel noch einige Rechnungen offen.

Unter Tim Walter hat Glatzel beim HSV in 102 Spielen 62 Tore erzielt. Eine außergewöhnlich starke Bilanz. Komplett harmonisch lief die Zusammenarbeit der beiden allerdings nicht. Immer wieder gab es Diskussionen über die richtige Positionierung auf dem Platz. Glatzel wollte mehr am Spiel teilnehmen, Walter wollte den Stürmer vor allem im Strafraum sehen. Das führte auch mal zu einem angespannten Verhältnis. Mit dem Trainerwechsel hat sich nun auch für den Top-Angreifer der Zweiten Liga einiges geändert.

Baumgart steht für offensiven Vollgasf-Fußball. Da wartet auf alle Spieler viel Laufarbeit. Das gilt auch für Glatzel, der künftig wieder deutlich aktiver auf dem Platz zu sehen sein wird. Ob er dabei auch weiterhin so konstant vor dem gegnerischen Tor liefern kann, wird sich zeigen. Das Heimspiel gegen Elversberg ist für den 30-Jährigen auf jeden Fall direkt eine besondere Partie.

Gegen Elversberg gab es für Glatzel bislang nur Pleiten

Für den HSV ist es erst das zweite Pflichtspiel überhaupt gegen den SV Elversberg. In der Hinrunde gab es bei dem Aufsteiger bekanntlich eine 1:2-Pleite für die Hamburger. Nun folgt die Premiere im Volkspark. Glatzel hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit diesem Gegner. Er gehört zu den wenigen Spielern im HSV-Kader, die schon häufiger gegen die Saarländer angetreten sind. Die Bilanz ist allerdings grausam. In fünf Spielen gab es für ihn fünf Niederlagen gegen Elversberg, nicht mal ein Tor wollte dem Angreifer dabei gelingen.

Ändert sich an diesem Sonntag das Bild? Glatzel wird auf jeden Fall die Chance dazu bekommen. Viele Blicke werden dabei auf ihn gerichtet sein. Für den Angreifer geht es mit neuer Hoffnung gegen den alten Horror-Gegner.