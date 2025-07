Zwei Tor-Debüts bei 8:1 in Elstorf: Glanzloser HSV-Sieg im ersten Testspiel

Der HSV ist mit einem wenig glanzvollen, aber souveränen 8:1-Sieg gegen den TSV Elstorf in die Saison gestartet. Die Hamburger Tore waren dabei gleichmäßig auf beide Halbzeiten verteilt: In Durchgang eins stellten Königsdörffer (4., 41.), Neuzugang Philippe (11.) und Sahiti (18.) zunächst auf 4:0, nach dem Seitenwechsel legten Glatzel (56., 67., 83.) und Eigengewächs Reimers (80.) die Tore fünf bis acht nach. Und auch Elstorf hatte Grund zum Feiern: Durch einen sehenswerten Freistoß von Genterczewsky (60.) kam der Siebtligist zum Ehrentreffer.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

83. min Auch am nächsten Tor ist Reimers beteiligt, indem der Youngster im Strafraum das Foul zieht und so einen Elfmeter rausholt, den Glatzel zum 8:1 verwandelt.

80. Min Auch Eigengewächs Reimers darf sich in die Torschützenliste eintragen. Hefti flankt von rechts ins Zentrum, wo der 18-Jährige nur noch einzuschieben braucht. Das 7:1.

74. Min Claassen bricht über rechts für Elstorf durch und bringt ins Zentrum, wo Wolfram per Hacke zu vollstrecken versucht, sich dabei aber selbst anschießt. Der Ball trudelt ins Toraus.

70. Min Eine zu kurze Klärungsaktion von Agyekum ermöglicht Elstorf nochmal einen Abschluss von der Strafraumkante, doch Siewerts Direktabnahme segelt deutlich drüber.

67. Min Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Glatzel erhält auf der linken Seite den Ball, zieht nach innen und markiert eiskalt das 6:1.

60. Min Tor für Elstorf! Dickes verzichtet bei einem Freistoß aus rund 25 Metern auf eine Mauer und erhält dafür die Quittung. Genterczewsky nimmt sich der Sache an und verwandelt sehenswert ins linke Eck zum 1:5.

56. Min Kurz nach seiner Einwechslung fügt sich Glatzel gleich gut ein und trifft zum 5:0. Rund zehn Meter vor dem Tor lässt der Stürmer den Keeper aussteigen und jagt die Kugel ins Netz.

55. Min Reimers löffelt die Kugel von links ansehnlich per Außenrist an den Fünfer, wo Glatzel per Kopf nur knapp verpasst.

52. Min Eine Ecke findet den Hinterkopf von Ramos, der knapp vorbeinickt. Wenig später steckt Reimers auf Poreba durch, der aber zu hoch zielt.

47. Min Elstorf verzeichnet seinen ersten Torschuss: Bei einem Konter spitzelt Rath seinem Gegenspieler das Leder vom Fuß, der Ball springt aber zu Siewert, der aus rund 25 Metern einige Meter drüber zielt.

46. Min Weiter geht es mit einer runderneuerten Startelf des HSV: Dickes – Hefti, Agyekum, Ramos, Rath – Meffert – Megeed, Poreba – Reimers, Glatzel, Yalcinkaya. Mit Agyekum, Rath, Megee, Reimers und Yalcinkaya erhalten also auch fünf Eigengewächse ihre Chance.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Der HSV nimmt ein glanzloses, aber souveränes 4:0 mit in die Kabine. Am positivsten tritt dabei Philippe in Erscheinung, der an allen vier Toren beteiligt war und im Zusammenspiel mit Königsdörffer gut funktioniert. Auch Torunarigha deutet seine Qualitäten mit einem souveränen Auftritt an. Außerdem positiv: Soumahoro, der seine ersten Minuten im HSV-Trikot im Mittelfeld bestreitet, überzeugt durch eine gute Zweikampfführung und gute Momente in Richtung Offensive.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

41. Min Kurz vor der Pause trifft der HSV zum 4:0, nach einer Philippe-Flanke köpft Königsdörffer ein.

34. Min Elstorf kann mal in den Strafraum vordringen, doch Hannes Hermann packt rechtzeitig vor dem durchlaufenden Meier resolut zu.

30. Min Soumahoro marschiert dynamisch durch zwei Gegenspieler hindurch und versucht den Steckpass, sein Zuspiel findet jedoch keinen Mitspieler.

18. Min Sahiti erhöht auf 3:0, nachdem diesmal Königsdörffer den Ball im Vorfeld ans Aluminium befördert hatte.

11. Min Das 2:0 für den HSV. Philippe baut die Führung aus, nachdem Sahiti kurz zuvor die Latte getroffen hatte.

9. Min Philippe, der sich zu Beginn auf der rechten Seite einordnet, zieht nach innen und schließt aus rund 20 Metern ab, scheitert aber am Elstorfer Schlussmann.

4. Min Der HSV geht in Front! Im Mittelfeld eröffnet Soumahoro stark, anschließend steckt Suhonen auf die rechte Seite zu Philippe durch. Der Neuzugang gibt ins Zentrum, wo Königsdörffer nur noch einzuschieben braucht.

4. Min Tor für den HSV! Königsdörffer erzielt das erste Tor der Saison!

2. Min Elstorf kann auf der rechten Seite gleich mal durchbrechen, wird aber von Torunarigha gestoppt. Auf der Gegenseite will Philippe für Königsdörffer durchstecken, das Zuspiel gerät aber zu lang.

1. Min Das Spiel läuft!

Anpfiff!