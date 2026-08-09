Otto Stange wurde beim HSV-Test gegen Lille von den Fans gefeiert. Der Youngster traf per Elfmeter und sorgte zuvor für eine kuriose Szene. Trainer Merlin Polzin blieb gelassen.

Zu sehen gab es für die 20.204 Zuschauer beim 2:2 im HSV-Test gegen OSC Lille einiges. Mit Martin Adeline, Kofi Amoako und Patson Daka kamen drei der bislang vier Sommer-Zugänge des HSV zum Einsatz. Die WM-Fahrer Miro Muheim und Sander Tangvik durften erstmals in der diesjährigen Vorbereitung ran. Zudem spielten einige Talente wie Louis Lemke im Volkspark vor. Am meisten gefeiert wurde von den Fans allerdings HSV-Stürmer Otto Stange. Der genoss den Moment in vollen Zügen und sorgte mit einem verwandelten Elfmeter gleichzeitig für ein paar Fragezeichen.

Einen Startelfplatz gab es für Stange im XXL-Test gegen Lille nicht. Für Stimmung im Stadion sorgte der 19-jährige Hamburger aber auch so. Als er sich Mitte der ersten Halbzeit zum Warmmachen vor die Nordtribüne begab, wurde es laut im Volkspark. Immer wieder skandierten die Fans seinen Namen. „Das ist schon cool. Ich habe die ganze Zeit gelächelt“, erzählte er nach dem Abpfiff.

Für Stange ist die Fan-Unterstützung eine Kraftquelle

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Für weitere Glücksmomente sorgte der Angreifer, als er nach 45 Minuten eingewechselt wurde. Bei jedem seiner Ballkontakte wurde es laut auf den Rängen. Für Stange ein wichtiger Kraftfaktor, auch wenn er das Geschehen auf der Tribüne während des Spiels nur am Rande verfolgt. Kurz vor Schluss stand er dann noch einmal richtig im Mittelpunkt – allerdings nur über Umwege.

In der 113. Minute hatte Schiedsrichter Konrad Oldhafer auf Elfmeter für den HSV entschieden. Stange war zuvor von seinem Gegenspieler im Strafraum leicht berührt worden. Der Youngster wollte sich den Strafstoß direkt selbst schnappen. Doch eigentlich war dafür Stürmer Daka vorgesehen. Co-Trainer Richard Krohn gab von der Bank die entsprechende Anweisung. Miro Muheim eilte zu Stange, nahm ihm den Ball wieder weg und drückte die Kugel Daka in die Hand. Nach kurzem Zögern gab dieser das Spielgerät jedoch an Stange zurück, der sicher zum zwischenzeitlichen 2:1 verwandelte.

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Stange fragte seine Mitspieler, ob er schießen darf

Den Fans gefiel es, und auch Stange jubelte ausgelassen. Doch was war da genau vor dem Elfmeter los? Durfte Stange überhaupt schießen? „Ich habe Patson und Rayan (Daka und Philippe, d. Red.) gefragt, ob ich schießen darf, die meinten sofort: Ja. Sie haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Dann habe ich geschossen. Tor, fertig“, erklärte der Angreifer.

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Ein Problem hatte Trainer Merlin Polzin damit nicht. Er sagte hinterher zu der Szene: „Ich glaube, es gibt ja mittlerweile so viele Tricks und Möglichkeiten, da irgendwie den Torwart nicht auf den Schützen vorzubereiten. Aber die Reihenfolge, die steht. Otto hat sich gut gefühlt, hat es dann souverän gemacht.“

Das gilt nicht nur für den verwandelten Elfmeter gegen Lille, sondern auch für seine sonstige Leistung in der bisherigen Vorbereitung. „Es ist schön und bringt Spaß. Spielen ist immer das Beste“, sagt der Hamburger dazu. Die Fans würden sich manchmal sogar noch mehr Spielzeit für Stange wünschen. Das war gegen Lille einmal mehr deutlich zu hören.