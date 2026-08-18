Für Daniel Elfadli wird die Lage beim HSV immer misslicher. Und dennoch: Der Defensivmann hat aktuell nicht vor, sich geschlagen zu geben – sondern plant einen neuen Angriff.

Mit der Vorbereitungspartie in Toulouse (2:1) endete für Daniel Elfadli am vergangenen Samstag ein Testspiel-Sommer, der ihm zu denken geben dürfte. Auch beim fünften und letzten Auftritt vor dem Pflichtspielstart erhielt der 29-Jährige die kürzeste Einsatzzeit aller HSV-Abwehrspieler. Das Signal dürfte klar sein: Die Bosse würden Elfadli in diesem Sommer gern abgeben. Aber geht diese Rechnung auch auf?

Bereits in der vergangenen Saison hatte Elfadli, der in der Aufstiegssaison 2024/25 zu den HSV-Leistungsträgern zählte, einen schweren Stand. In den letzten acht Saisonpartien kam er auf noch lediglich zwei Startelfeinsätze, der Trend setzt sich in diesem Sommer fort. Sogar die Talente Jason Bissi-Mouelle (18) und Shafiq Nandja (19) erhielten in den Testpartien zumeist deutlich mehr Spielzeit als ihr routinierter Kollege. Ein probates Mittel, um Profis einen Vereinswechsel schmackhaft zu machen.

HSV-Profi Elfadli wechselte vor kurzem seinen Berater

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Auch bei Elfadli sprach zuletzt einiges dafür, dass es so kommen könnte. Die Spekulationen wurden genährt, nachdem der gebürtige Leonberger (Baden-Württemberg) seinen Berater wechselte und nun auf die auch international renommierte Agentur „CAA Stellar“ setzt. Tatsächlich aber deutet aktuell nichts auf einen Vereinswechsel des Aufstiegs-Helden hin.

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Nach MOPO-Informationen soll Elfadli zwar verwundert darüber sein, wie wenig Spielzeit er im Vergleich zu seiner Konkurrenz erhält. Er tendiert aber weiterhin klar dazu, sich im Volkspark durchbeißen zu wollen und traut sich dies auch zu. Sollte sich in den kommenden Monaten an seiner Situation nichts ändern, könnte er Richtung Winter-Transferperiode neu überlegen.

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Bornauw soll der neue HSV-Abwehrchef werden

Wie geht es weiter mit Elfadli? Durch die bevorstehende Leihe von Sebastiaan Bornauw (Leeds United), der am Montag seinen Medizincheck beim HSV absolvieren soll, wird es in Sachen Kaderplätze Richtung Pflichtspielstart noch enger. Nimmt man die Zeichen, die Trainer Merlin Polzin aussendet, als Maßstab, könnte es für Elfadli bereits zum Pokalspiel bei Drittligist Verl (24.8.) knapp werden und er in Hamburg bleiben müssen. Zumal es sich die HSV-Bosse auf die Fahnen geschrieben haben, ihre Talente weiter kräftig zu fördern.

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Grundsätzlich stellt sich für den HSV allerdings auch die Frage, ob der erfahrene Elfadli in dieser Saison nicht durchaus seinen Wert als Backup haben würde. In der Vorbereitung ließ er sich seinen Frust nicht anmerken und lieferte schnörkellose, solide Leistungen ab – so, wie man es auch aus der Bundesliga von ihm kennt.

Zudem ist er nicht als Stinkstiefel bekannt, der im Falle eines Reservistendaseins für Unruhe sorgt. Auch mit Drucksituationen kennt sich Elfadli nach zwei Spielzeiten in Hamburg und insgesamt 105 Erst- und Zweitligaspielen (davon 53 für Magdeburg) bestens aus.

Noch ist das letzte Wort für diesen Sommer nicht gesprochen. Aktuell aber hat Elfadli (besitzt noch einen HSV-Vertrag bis 2028) nicht vor, seine Zelte im Volkspark vorzeitig abzubrechen.