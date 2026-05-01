Eintracht Frankfurt gegen HSV: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Drei Wochen vor dem Ende der Saison kämpft der HSV weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin braucht jeden Punkt im Abstiegskampf – und will entsprechend auch am 32. Spieltag punkten. Beim Europa-League-Kandidat Eintracht Frankfurt wird das allerdings nicht einfach für die Hamburger. Fans, die die Reise nach Hessen nicht auf sich nehmen oder keine Karten für die Partie haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Frankfurt und dem HSV ist am Samstag, den 2. Mai 2026, um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Außerdem ist die Begegnung in der Bundesliga-Konferenz bei DAZN zu sehen. Für beide Anbieter benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

Eintracht Frankfurt – HSV: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 32. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 32. Spieltag Datum : Samstag, 2. Mai 2026

: Samstag, 2. Mai 2026 Spielort : Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main

: Deutsche Bank Park, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz)

: Sky Go, WOW (Abo) & DAZN (Abo/nur Konferenz) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Samstagabend), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 14 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD. Dort wird es mehr als eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zu Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV geben. Um 14 Uhr startet auch die Vorberichterstattung für die Konferenz bei DAZN inklusive einer FanZone, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können. Beide Plattformen bieten eine ausführliche Berichterstattung zur Bundesliga am Samstagnachmittag.

HSV-Spiel in Frankfurt live im TV bei Sky und DAZN

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga 3 HD zu sehen sein. Moderatorin im Studio ist Britta Hofmann, Experte ist der ehemalige Fußball-Nationalspieler Didi Hamann. Live-Kommentator ist Kai Dittmann. Zusätzlich ist die Partie in der Konferenz bei DAZN zu sehen. Moderator dort ist Daniel Herzog, Experte ist Sami Khedira. Live-Kommentator in der Konferenz ist Nico Seepe. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio sowie im HSVnetradio.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes ist machtlos gegen den Treffer von Frankfurts Hugo Larsson (am Boden) beim 1:1 im Hinspiel. WITTERS HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes ist machtlos gegen den Treffer von Frankfurts Hugo Larsson (am Boden) beim 1:1 im Hinspiel.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV zeigen Sky und DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst ab 18.30 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD-„Sportschau“ zu sehen. Zudem ist das Spiel am Samstag Teil der Zusammenfassung im ZDF um 21.45 Uhr. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie in Frankfurt stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 14.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden in dieser entscheidenden Partie sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Die Startelf wird daher auf beiden Seiten aus den Topstars bestehen. Beim HSV fehlen allerdings Philip Otele mit einer Rot-Sperre und sowie Miro Muheim verletzt. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Torunarigha, Omari – Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Grønbæk – Vieira – Glatzel, Königsdörffer; Trainer: Polzin

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Amenda, Skhiri, Koch, Brown – Larsson, Højlund – Amaimouni-Echghouyab, Uzun, Kalimuendo – Burkhardt; Trainer: Riera

Ausfälle: Otele (Rot-Sperre), Vuskovic (Knieverletzung), Muheim (Syndesmoseverletzung) / Doan (Gelb-Sperre), Collins (Sprunggelenksverletzung), Santos (Knieverletzung), Grahl (Oberschenkelverletzung), Bahoya (Oberschenkelverletzung)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für den HSV?

In Frankfurt ist der HSV eher Außenseiter und hat daher eine tendenziell geringere Chance auf einen Sieg. Immerhin steht die Eintracht in der oberen Hälfte der Tabelle und spielt noch um den Einzug in die Europa League oder die Conference League. Die Hamburger hingegen brauchen Punkte im Abstiegskampf, nachdem sie vergangene Woche gegen Hoffenheim erneut mit 1:2 verloren haben. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte, der auf einen direkten Abstiegsplatz nur noch sechs Zähler. Im Endspurt dieser Saison geht es also um jeden Punkt.

Im Mai 2018 verlor der HSV (hier Matti Steinmann, r.) gegen Frankfurt um Marius Wolf mit 0:3 – und stieg eine Woche später aus der Bundesliga ab. WITTERS Im Mai 2018 verlor der HSV (hier Matti Steinmann, r.) gegen Frankfurt um Marius Wolf mit 0:3 – und stieg eine Woche später aus der Bundesliga ab.

Das Duell zwischen dem HSV und Frankfurt gehört zu einem echten Klassiker. 109 Aufeinandertreffen hat es in der Vergangenheit schon gegeben in der Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Oberliga sowie in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Bilanz ist dabei sehr ausgeglichen: 44 Siege gab’s für den HSV, 39 Siege für Frankfurt und 26 Unentschieden. Zuletzt jedoch hatte stets die Eintracht die Nase vorn – Hamburg ist seit 13 direkten Duellen sieglos. Entsprechend setzen Wettanbieter bei den Quoten auch klar auf die Frankfurter. Das Hinspiel im Dezember endete mit einem umkämpften 1:1 im Volksparkstadion.

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