Einigung erzielt! Vierter HSV-Zugang ist im Anflug auf Hamburg

Am Mittwoch um 14 Uhr findet im Volkspark das erste Mannschaftstraining der Sommervorbereitung statt. Läuft alles nach Plan, wird dann neben Nicolai Remberg (Kiel), Jordan Torunarigha (Gent) und Torwart-Talent Fernando Dickes (Leipzig) ein viertes neues Gesicht dabei sein. Für den nächsten Sommer-Zugang ist alles vorbereitet.

Die Verhandlungen hatten sich über mehrere Wochen hingezogen. Doch nun ist der Durchbruch erfolgt. Nach MOPO-Informationen hat sich der HSV mit Eintracht Braunschweig geeinigt und damit den Weg frei für Stürmer Rayan Philippe gemacht.

Nur noch letzte kleine Details müssen geklärt und am Ende dann alles juristisch abgesichert werden. Es wird erwartet, dass der Wechsel in dieser Woche über die Bühne geht. Der Angreifer, der zuletzt noch in der Heimat Urlaub gemacht hatte, setzte sich am Montag bereits in den Flieger in Richtung Hamburg.

Costa sorgt für Durchbruch in den Philippe-Verhandlungen

Mit Philippe hatten sich die Hamburger bereits Mitte Juni geeinigt. Der schnelle Franzose, an dem unter anderem auch der 1. FC Köln und Werder Bremen interessiert waren, legte sich fest, dass er seine Zukunft beim HSV sieht. Sportdirektor Claus Costa stieg im Anschluss direkt in die Verhandlungen mit Eintracht Braunschweig ein. Zunächst lief dabei nicht alles so, wie man es sich im Volkspark gewünscht hatte. Doch jetzt wurde endlich eine Lösung gefunden, mit der alle Seiten zufrieden sind.

Rayan Philippe sorgte mit seinen Toren dafür, dass Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt in Liga zwei schaffte. imago/regios24 Rayan Philippe sorgte mit seinen Toren dafür, dass Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt in Liga zwei schaffte.

Am Wochenende hatten die Hamburger noch einmal das Angebot für Philippe erhöht. Der Ball liege nun in Braunschweig, hieß es danach. Jetzt steht auch die Antwort fest: Die Eintracht ist mit dem Ergebnis zufrieden und bereit, den Transfer zügig zum Abschluss zu bringen. Das wird nun passieren.

Etwa drei Millionen Euro wird der HSV für den Mittelstürmer bezahlen. Mit ihm haben die Hamburger künftig deutlich mehr Tempo im Angriff. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison mit 36,39 km/h der viertschnellste Spieler in der Zweiten Liga. Der HSV hatte den Franzosen schon seit mehr als einem Jahr beobachtet. Jetzt geht es endlich in eine gemeinsame Zukunft.