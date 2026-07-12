Der HSV steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Martin Adeline. Der 22-jährige Offensivspieler kommt von ESTAC Troyes und soll am Montag den Medizincheck absolvieren.

Nach dem Kurz-Trainingslager in Dänemark ist der HSV am Samstag sicher wieder in Hamburg gelandet. Auf einen freien Sonntag folgt für die Profis am Montag die Rückkehr in den Volkspark. Keine wirkliche Pause hat dagegen Sportdirektor Claus Costa. Er arbeitet im Hintergrund nahezu durchgehend an der Zusammenstellung des Kaders. Nun steht die Präsentation des dritten Sommer-Zugangs unmittelbar bevor. Nach MOPO-Informationen wurde bereits eine Einigung erzielt.

Martin Adeline wird vom französischen Erstliga-Aufsteiger ESTAC Troyes zum HSV wechseln. Die Franzosen haben das Vier-Millionen-Euro-Angebot der Hamburger angenommen. Am Montag wird der Offensivspieler zum Medizincheck im Volkspark erwartet. Treten dabei keine Probleme auf, sollen anschließend die letzten Details geklärt werden. Danach kann Adeline seinen Vertrag beim HSV unterschreiben.

Martin Adeline hat einen Marktwert von zehn Millionen Euro

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Für die Hamburger ist das ein starker Deal. In der vergangenen Saison war Adeline mit zehn Toren und elf Vorlagen ein entscheidender Faktor für den Aufstieg von ESTAC Troyes in die Ligue 1. Sein Marktwert schoss innerhalb eines Jahres von 700.000 Euro auf zehn Millionen Euro in die Höhe. Weil sein Vertrag in Troyes nur noch eine Saison gültig war, bekommt ihn der HSV nun für weniger als die Hälfte dieses Wertes. Selbst bei möglichen Bonuszahlungen bleibt die Ablösesumme für die Hamburger äußerst attraktiv.

Adleline wird der sechste Franzose, der für den HSV spielt

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Adeline soll vor allem das Offensivspiel des HSV verstärken. Der 22-Jährige, der bereits für die französischen U19- und U20-Nationalmannschaften gespielt hat, ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und steht für eine intensive sowie torgefährliche Spielweise. Nach William Mikelbrencis, Lucas Perrin, Jean-Luc Dompé, Aboubaka Soumahoro und Rayan Philippe wird er der sechste Franzose im HSV-Kader.

Am Montag soll die letzte Hürde bei dem Transfer genommen werden. Läuft alles wie geplant, wird Adeline im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Für Costa rücken anschließend wieder andere Kaderbaustellen in den Vordergrund. Über mangelnde Arbeit wird er sich dabei sicherlich nicht beklagen. Vor allem im Angriff und in der Abwehr besteht noch reichlich Bedarf. Etwa fünf weitere Zugänge dürften in diesem Sommer noch folgen.