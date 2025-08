Am 24. August startet der HSV in Gladbach in seine erste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Auf die Fans warten Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die MOPO gibt einen Überblick, was im Volkspark alles neu ist. Es geht um die digitale Ticket-Vergabe, die veränderte Preisgestaltung, Bier, Wurst, Show und Trikots.