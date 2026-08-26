Die HSV-Bosse wollen mit Merlin Polzin verlängern, auch der Trainer und seine Assistenten wollen das – bislang aber kam es noch nicht zu einer Einigung.

Mit dem 3:0-Pokalsieg in Verl starteten Merlin Polzin und der HSV gut in die neue Spielzeit. Witters

Rund zwei Wochen sind vergangen, seit der HSV die Grundsatz-Entscheidung traf, die Verträge von Merlin Polzin und seinem Trainer-Team verlängern zu wollen. Angepeilt wurde eine Lösung, die im Bereich des Bundesliga-Starts in Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) liegen sollte. Aber kommt es dazu auch noch? Oder muss die Angelegenheit vertagt werden? Im Hintergrund ist ordentlich Bewegung in der Thematik.

Die Absicht, mit Polzin (35) und seinen Assistenten Loic Favé (33), Richard Krohn (31) und Max Bergmann (28) verlängern zu wollen, gab es bereits vor der Amtseinführung der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger. Nachdem die 41-Jährige ihren Posten Anfang Juli im Vollspark antrat, machte sie sich zunächst selbst fünf Wochen lang ein Bild von der Arbeit des Trainer-Teams – und hob anschließend den Daumen.

HSV-Trainer Polzin hat aktuell einen Vertrag bis Sommer 2027

Anzeige

Ein Signal, auf das alle Beteiligten gewartet hatten. „Ich hoffe auf eine zeitnahe Lösung, die alle zufriedenstellt“, sagte Polzin vor zwei Wochen nach den Gesprächen mit seinen Bossen und ließ wissen: „Es gibt keinen Deadline Day. Aber wir und der Verein haben die klare Vorstellung, dass man das Ganze zeitnah löst.“

Die WochenMOPO 34/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

• Psychoterror, Schläge, Drohungen: Wenn der Nachbar zum Feind wird

• Block-Prozess: Der letzte Akt – für Christina Block geht es um alles

• 16 Seiten Sport: Kein Vuskovic! Warum der Bornauw-Transfer für den HSV trotzdem top ist

• Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Fantasy-Filmfest & Helge Schneider zwei Mal im Stadtpark

Tatsächlich sollen Polzin und seine Mitstreiter ein berechtigtes Interesse daran haben, nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Spielzeit zu starten. Andernfalls würde das bei einem möglichen Fehlstart sofort den Druck erhöhen und könnte für unangenehme Fragen sorgen. Und Hamburgs Auftakt hat es in sich: Nach der Partie beim BVB warten die schweren Aufgaben gegen Mainz (6.9.) und in Leipzig (13.9.).

Anzeige

Am Samstag startet der HSV in Dortmund in die neue Bundesliga-Saison

Was aber ist seit dem ersten Gipfel passiert? Nach MOPO-Informationen ist noch nicht klar, ob die im Sommer 2027 endenden Kontrakte wirklich noch pünktlich vor dem Bundesliga-Start verlängert werden können. Aktuell gleichen der Verein und die Agenten der HSV-Trainer noch ihre Vorstellungen ab und befinden sich im regen Austausch über verschiedene Details. Zuletzt soll es noch einige offene Punkte gegeben haben. Unklar, ob es bis zum Dortmund-Spiel noch zur Einigung kommt.

Anzeige

Durchaus möglich allerdings, dass auch der HSV nun zeitnah auf die Tube drückt. Denn eine Verkündung der Vertragsverlängerungen mit Erfolgs-Trainer Polzin und seinen Assistenten könnte für einen zusätzlichen Push vorm Saisonstart sorgen – und würde ein starkes Zeichen nach außen abgeben.

Polzin begann 2020 als Assistent beim HSV

Für Polzin wäre die Ausweitung seines Vertrages der nächste Akt einer grandiosen Erfolgsstory. Im Sommer 2020 war der Bramfelder als Assistent von Chefcoach Daniel Thioune in den Volkspark gewechselt und arbeitete auch unter Thiounes Nachfolgern Tim Walter und Steffen Baumgart in dieser Position. Nachdem er im November 2024 die Profis zunächst interimistisch übernahm, folgte im Dezember die Ernennung zum neuen Chef-Trainer – im kongenialen Team mit Favé und Krohn, die gleichermaßen von den HSV-Bossen geschätzt werden.

Nicht zuletzt Favés Wirken als Sportlicher Leiter des NLZ bringt den HSV nach vorn. Die Verzahnung des Nachwuchses mit den Profis trägt Früchte, mehrere Talente schafften den Sprung nach oben. Fábio Baldé (21) wurde gerade für sieben Millionen Euro nach Straßburg verkauft. Louis Lemke (16) sorgt aktuell bei den Profis mächtig für Furore. Shafiq Nandja (19) ist fester Bestandteil des Bundesliga-Teams, Jason Bissi Moelle (18) feierte in Verl (3:0) gerade sein Profi-Debüt.

Erfolgs-Quartett: Merlin Polzin mit seinen Assistenten Loic Favé (r.), Max Bergmann (2.v.r.) und Richard Krohn (l.). Witters

Polzin, Favé und Krohn schafften im Sommer 2025 den Aufstieg. Anschließend stieß auch noch Bergmann zum Team und half, den HSV in der Premieren-Saison auf einen respektablen 13. Platz (neun Zähler vor der Abstiegszone) zu führen. Nun steht für das Quartett, bei dem jeder einen gewichtigen Anteil am Gesamterfolg trägt, die zweite Spielzeit im Oberhaus vor der Tür.

„Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren einiges bewegen dürfen und bewegt“, stellte Polzin kürzlich fest. „Es versteht sich von selbst, dass ich möchte, dass wir alle gemeinsam hier die nächsten Schritte gehen können.“ Möglichst mit einem Arbeitspapier, das noch vor dem Ritt in Dortmund unterschrieben wird …