„Eine Identifikationsigur!“ Elfadli bekommt nach nur einem Jahr neuen HSV-Vertrag

Beim 0:4 im Test gegen Olympique Lyon saß Daniel Elfadli am Samstag zunächst nur auf der Bank. HSV-Trainer Merlin Polzin setzte auf Sebastian Schonlau in der Startelf. Ein Zeichen für die Zukunft war das nicht, das folgte vielmehr einen Tag später. Vorzeitig wurde am Sonntag im Volkspark der Vertrag mit Elfadli verlängert.

Elfaldi und der HSV – losging die gemeinsame Beziehung mit Hindernissen, doch dann entwickelte sich alles sehr rasant zu einer großen Erfolgsgeschichte. Bereits vor zwei Jahren wollte der ehemalige HSV-Boss Jonas Boldt den Defensiv-Allrounder nach Hamburg holen. Damals scheiterte es noch an der fehlenden Freigabe aus Magdeburg. Ein Jahr später klappte der Wechsel und Elfadli schlug direkt voll ein.

Am HSV-Aufstieg hat Elfadli einen großen Anteil

„Daniel hat auf Anhieb mit einem hohen Maß an Bereitschaft, Mentalität und Flexibilität überzeugt. Er hat die Mannschaft mit diesen Qualitäten entscheidend mitgerissen und dadurch einen wichtigen Teil zum Aufstieg beigetragen“, meint Sportdirektor Claus Costa. Sportvorstand Stefan Kuntz geht sogar noch einen Schritt weiter, er sagt über den 28-Jährigen: „Daniel hat sich von Tag eins an vorbildlich in der Mannschaft und im gesamten HSV integriert. Gepaart mit seinen Leistungen und seiner Konstanz, hat er sich so zu einer Identifikationsfigur unseres gemeinsamen Weges entwickelt.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt 31 Liga-Spiele (30 in der Startelf) hat Elfadli für den HSV in der Aufstiegssaison gemacht. Erst war er im defensiven Mittelfeld gesetzt, später dann in der Innenverteidigung. Auf beiden Positionen gab es von ihm stets vollen Einsatz und viel Kampf. Auch in der Offensive setzte er mit drei Toren und vier Vorlagen einige Akzente. Für all das wurde er jetzt nach nur einem Jahr direkt mit einer Vertragsverlängerung und Gehaltserhöhung belohnt.

Für Elfadli war es bislang nur der Anfang beim HSV

„Ich habe mich in der Mannschaft sofort zu Hause gefühlt und schnell eine emotionale Bindung zum HSV aufgebaut, die durch das Erreichen unseres großen Zieles und die damit verbundenen unvergesslichen Momente ganz besonders geworden ist“, sagt Elfadli, der gleichzeitig betont, dass es für ihn erst „der Anfang mit der Raute auf der Brust“ gewesen sein soll. „Ich möchte nun unbedingt auch ein Teil eines neuen erfolgreichen Kapitels in der Bundesliga sein und werde dafür weiter alles investieren.“

Das könnte Sie auch interessieren: Transfer-Ansage von Boss Kuntz – diese Bitte richtet Polzin an die HSV-Fans

Zweifel gibt es daran beim HSV keine. „Er steht noch nicht am Ende seiner Entwicklung, sondern wir trauen ihm nicht zuletzt aufgrund seines beachtlichen Karrierewegs auch in der Bundesliga den nächsten Schritt zu“, sagt Costa. Das dazu passende Zeichen wurde jetzt mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung gesetzt. Bleibt nur noch die Frage offen, warum er gegen Lyon nicht in der Startelf stand. Die Aufklärung: Elfadli hatte leichte muskuläre Probleme und sollte deshalb nur eine halbe Stunde spielen.