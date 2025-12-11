Einen Punkt kann Hoffenheim für sich verbuchen: Das 1796 errichtete Rathaus des Sinsheimer Stadtteils ist fast einhundert Jahre älter als das der Freien und Hansestadt Hamburg. Ansonsten aber zieht die 3435 Einwohner zählende Gemeinde im Kraichgau den Kürzeren, wenn sie sich mit der norddeutschen Millionen-Metropole vergleichen möchte. Das aber will sie auch gar nicht. Für die mehr als 10.000 HSV-Fans, die am Samstag in die nordbadische Provinz reisen, wird es „wie eine Reise in eine andere Welt“ – sagt der Oberbürgermeister der Stadt Sinsheim selbst. Die MOPO hat sich im Vorfeld der Partie mit ihm getroffen, um über das Dorf und Fußball zu sprechen – und sich dann in der kleinen Gemeinde Hoffenheim umgesehen.



