HSV-Talent Otto Stange trifft und serviert beim 2:1 gegen die Ukraine im Halbfinale. Jetzt wartet im U19-EM-Endspiel in Wales Spanien auf Deutschland. Auch Hamburgs Trainer Merlin Polzin schaut hin – und lobt.

Dieser Auftritt und dieser Sieg wurden auch in Dänemark kräftig bejubelt. Mit einem 2:1 gegen den Nachwuchs aus der Ukraine ist die deutsche U19-Nationalmannschaft in das EM-Finale in Wales eingezogen. Einer der entscheidenden Männer auf dem Platz war einmal mehr HSV-Stürmer Otto Stange.

Seit Mittwoch befindet sich der HSV im Kurz-Trainingslager in Dänemark. Ein kleines Team-Event gab es direkt am ersten Abend. Im Marienlyst Strandhotel in Helsingør versammelten sich die Hamburger, um gemeinsam das deutsche Halbfinale bei der U19-EM zu verfolgen und Stange dabei natürlich kräftig die Daumen zu drücken.

Stange packt im DFB-Trikot den „Siuuu!“-Jubel raus

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Der HSV-Stürmer lieferte. Beim 2:1-Erfolg gegen die Ukraine traf er zunächst zum 1:1 (45.+1) und feierte anschließend mit der bekannten Cristiano-Ronaldo-Pose. Diesen „Siuuu!“-Jubel wollte er eigentlich bei seinem ersten Bundesliga-Tor zeigen. Nun hat er ihn vorgezogen. Zumindest aus der Ferne war auch der HSV dabei. Seine starke Leistung gegen die Ukraine krönte Stange am Ende auch noch mit der Vorlage zum Siegtreffer durch Francis Onyeka (90.+1).

Mit vier Toren führt Stange zusammen mit dem Spanier José Antonio Morante die Torschützenliste bei der U19-EM an. Am Samstag kommt es im Finale in Wales jetzt zum direkten Aufeinandertreffen. Die Spanier setzten sich im Halbfinale mit 3:0 gegen den Nachwuchs aus Kroatien durch.

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Gelingt der detuschen U19 die Revanche gegen Spanien?

Bereits in der Vorrunde hatten beide Mannschaften gegeneinander gespielt. Für das deutsche Team gab es dabei eine klare 0:4-Niederlage. Allerdings wurden in dieser Partie auch zahlreiche Spieler wie Stange geschont. Am Samstag wird der HSV-Stürmer dabei sein.

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Trainer Christian Wörns sagt: „Wir werden im Finale gegen Spanien personell anders aufgestellt sein als in der Vorrunde. Wir wollten die Revanche, die haben wir jetzt. Wir probieren, herauszupressen, was herauszupressen ist. Spanien ist eine sehr gute Mannschaft, wir haben den größten Respekt. Wir werden uns etwas einfallen lassen und hoffen, dass es aufgeht.“

HSV-Coach Polzin: „Otto ist ein toller Spieler“

Stange soll dabei eine Hauptrolle bekommen. Der HSV ist dann schon wieder zurück in Hamburg und wird natürlich alles weiter verfolgen. Das Trainerteam um Merlin Polzin und Loic Favé ist mit dem Angreifer im ständigen Austausch.

„Das ist immer sehr lustig, Otto ist ein spezieller Typ“, sagt Polzin, der nicht nur hofft, dass der Stürmer den EM-Titel, sondern auch die Torjägerkanone holt: „Er ist ein toller Spieler, der auch mal wieder zeigt, welchen Unterschied er machen kann und welche Freude er bereitet.“