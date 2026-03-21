„Ein riesiges Spiel“: HSV-Profi Vieira winkt in Dortmund ein Rekord

Er ist der Mann der Stunde. Drei der letzten fünf HSV-Tore hat Fábio Vieira erzielt. Dazu gehört auch sein spektakulärer Lupfer mit dem Außenriss beim jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Köln. Nun ist der Portugiese heiß auf den Auftritt am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim BVB. Drei Punkte will er mit den Hamburgern bei der bislang besten Mannschaft der Rückrunde holen – und im besten Fall auch direkt für eine persönliche Rekordsaison sorgen.

Das Hinspiel gegen den BVB hatte Vieira noch verpasst. Am Spieltag zuvor war er beim 1:4 in Köln zum zweiten Mal in dieser Saison vorzeitig vom Platz geflogen und entsprechend für das Duell gegen Dortmund gesperrt. Am Ende holten die Hamburger trotzdem einen Punkt gegen den BVB (1:1).

Ransford Königsdörffer erzielte damals seinen ersten Bundesliga-Treffer für den HSV. Damit lag der Stürmer in der internen Torjägerliste zumindest für einen Moment noch vor Vieira. Mittlerweile hat dieser jedoch längst wieder die Nase vorn.

Fábio Vieira ist diese Saison der Topscorer beim HSV

Mit fünf Toren und vier Vorlagen ist Vieira nach 26 Spieltagen mit klarem Abstand der Topscorer der Hamburger. Als Profi hat er bislang nur in einer Spielzeit mehr Treffer erzielt. Das war in der Saison 2021/22, als er für den FC Porto in 27 Ligaspielen sechs Tore erzielte. Anschließend wechselte er für 35 Millionen Euro zum FC Arsenal in die Premier League.

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Ein Treffer fehlt Vieira noch, um seine bisherige Bestleistung einzustellen. Um das zu erreichen, bleiben ihm noch acht Spiele mit dem HSV. Am liebsten würde er schon am Samstag in Dortmund nachlegen. Der Portugiese ist extrem heiß auf die Partie. Das stellte er vor der Abreise zum Bundesliga-Topspiel klar.

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„Das ist ein riesiges Spiel“, erklärte Vieira im HSV-„Spieltagscheck“ auf YouTube mit Blick auf den Auftritt beim BVB. Einerseits betonte er zwar, dass es nicht einfach werden würde und die Qualität der Dortmunder bekannt sei. Auf der anderen Seite ließ er aber auch sein aktuelles Selbstvertrauen durchblicken. Seine Ansage: „Wenn wir uns so gut wie möglich vorbereiten und alle zusammenstehen, können wir Großes bewältigen. Wir werden versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“