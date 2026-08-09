Joe Zinnbauer zieht es erneut ins Ausland: Der frühere HSV-Trainer übernimmt den sudanesischen Rekordmeister Al-Hilal. Für den 56-Jährigen ist es die nächste Station einer außergewöhnlich internationalen Trainerkarriere.

Wilde Zeiten in den Jahren 2014 und 2015: Joe Zinnbauer (2.v.r.) löste beim HSV Mirko Sloma (r.) ab, machte nach kurzer Zeit Platz für Peter Knäbel (2.v.l.), auf den nach zwei erfolglosen Spielen Bruno Labbadia folgte. Witters

Von Deutschland über Südafrika und Saudi-Arabien bis in den Sudan: Joe Zinnbauer (56) erweitert seine Trainerkarriere um ein weiteres Kapitel und übernimmt das Amt beim 31-maligen sudanesischen Fußball-Meister Al-Hilal. Wie der Verein aus der Landeshauptstadt Khartum am Sonntag in den sozialen Netzwerken mitteilte, wird der frühere Coach des HSV bis 2028 verpflichtet.

„Ein neues Kapitel beginnt. Eine neue Vision. Eine neue Herausforderung“, schrieb Rekordmeister Al-Hilal bei Instagram: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam Großes zu erreichen. Die Reise beginnt jetzt.“

Zinnbauer, der nach Stationen beim VfL Oldenburg und dem Karlsruher SC von 2014 bis 2015 für sechs Spiele beim HaSV an der Seitenlinie stand, trainierte zuletzt für ein Jahr den algerischen Klub JS Kabylie. Zuvor war er außerdem bei al-Wahda (Saudi-Arabien), Raja Casablanca (Marokko), Lokomotive Moskau (Russland), den Orlando Pirates (Südafrika) und dem FC St. Gallen (Schweiz) aktiv. (sid/mp)