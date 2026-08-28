Ein Mann steht im Mittelpunkt: Große Zoff-Gefahr beim HSV-Start in Dortmund!

Schon weit vor dem Anpfiff der HSV-Partie in Dortmund gibt es Diskussionen um den Schiedsrichter. Auch deshalb ist ein hitziger Saison-Start zu erwarten.

Samstagabend, Flutlicht, Dortmund! Schöner kann es zum Auftakt einer Bundesliga-Saison kaum werden. Und doch droht gleich beim ersten HSV-Spiel der Saison Zoff-Gefahr. Denn auf einen Mann werden die BVB-Fans auch am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) ziemlich allergisch reagieren …

Als der DFB am vergangenen Mittwoch die Schiedsrichter-Ansetzungen für den ersten Spieltag bekannt gab, dürften nicht wenige Dortmunder kurz aufgestöhnt haben. Ausgerechnet Felix Zwayer! Denn die Beziehung zwischen dem BVB und dem 45-Jährigen ist arg vorbelastet und zählt zu den aktuell problematischsten im deutschen Fußball.

Zwayer hat bei den Fans von HSV-Gegner BVB einen schweren Stand

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Zwayer und der BVB – da knirscht es gewaltig. Bereits im April 2019 zog sich der Referee den Unmut der Dortmunder zu, als er beim 2:4 im Revier-Derby gegen Schalke zwei Borussen des Feldes verwies. Das Fass zum Überlaufen aber brachte sein Auftritt beim 2:3 gegen die Bayern im Dezember 2021. Zwayer gab fraglos eine unglückliche Figur ab, doch Jude Bellingham (jetzt Real Madrid) zielte anschließend verbal unter die Gürtellinie. „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten?“, erklärte der damalige BVB-Star. Eine Anspielung auf mögliche Verwicklungen in den Hoyzer-Skandal aus dem Jahr 2004, in dessen Zusammenhang auch Zwayers Name eine Rolle spielte.

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Das Bayern-Spiel hatte gravierende Folgen. Zwayer erhielt eine Morddrohung und sprach von „sehr belastenden Geschehnissen und Momenten“ für seine Familie. Fast drei Jahre lang leitete er kein BVB-Spiel mehr, bis der DFB ihn im August 2024 erstmals wieder nach Dortmund schickte. Jeweils zwei Partien der Borussen durfte der Berliner in den vergangenen beiden Spielzeiten pfeifen. Ein extrem unterkühlter Empfang der Fans ist ihm jedes Mal gewiss.

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Die Partie, die den BVB in Aufruhr versetzte: Die Ex-Dortmunder Jude Bellingham (l.) und Erling Haaland sind nach einer Entscheidung von Felix Zwayer im Spiel gegen die Bayern fassungslos. Imago/UWE KRAFT

Wie läuft es diesmal? Klar ist: Der BVB-Fans reagieren spätestens seit Ende 2021 sehr allergisch auf jede Entscheidung, die aus ihrer Sicht zu Unrecht gegen die Dortmunder gepfiffen wird. Sie haben Zwayer auf dem Kieker. Das ist nach wie vor der Fall.

Der HSV kann in Dortmund wieder auf Torunarigha setzen

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Für den HSV bedeutet das: Die ohnehin laute Atmosphäre im Signal-Iduna-Park dürfte zusätzlich aufgeladen sein. Umso mehr gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. Auch deshalb spielt es Trainer Merlin Polzin in die Karten, dass sich mit Jordan Torunarigha einer der erfahrensten HSV-Profis nach seinen muskulären Problemen rechtzeitig vor der Partie wieder fit meldete. Der Deutsch-Nigerianer dürfte direkt in die Startelf rücken.

Übrigens: Der HSV sammelte mit Zwayer in den vergangenen Jahren überwiegend gute Erfahrungen. Die letzten elf Partien gingen nicht verloren (sieben Siege, vier Remis). Zuletzt pfiff der Unparteiische den 3:2-Heimsieg gegen Freiburg im Mai dieses Jahres. Und auch zwei HSV-Siege gegen Dortmund begleitete Zwayer schon: Im November 2015 im Volkspark (3:1) und im Oktober 2014 im Signal-Iduna-Park (1:0). Auf einen ähnlichen Ausgang hoffen die Hamburger auch diesmal.