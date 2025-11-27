Ein Jahr nach England-Aus: Was Ex-HSV-Coach Tim Walter jetzt macht

Wie schnell die Zeit im Fußball vergeht, zeigt oft ein Blick auf das wechselnde Personal. Noch zu Beginn des vergangenen Jahres war Tim Walter Trainer beim HSV. Danach folgten Steffen Baumgart, Merlin Polzin – und schließlich der Aufstieg. In der Bundesliga sind inzwischen auch schon wieder elf Spiele absolviert. Viel Bewegung in kurzer Zeit. Doch was macht Walter eigentlich heute? Um den ehemaligen HSV-Coach ist es ruhig geworden. Das könnte sich jedoch bald ändern.

Für Walter ging es nach seinem Aus im Volkspark zunächst im Sommer 2024 mit dem Cheftrainer-Posten beim englischen Zweitligisten Hull City weiter. Lange hielt das Engagement nicht. Nach nur knapp fünf Monaten und insgesamt 18 Pflichtspielen war für Walter auf der Insel schon wieder Schluss. An diesem Donnerstag jährt sich seine Entlassung zum ersten Mal. Auf die Trainerbank ist der 50-Jährige seitdem nicht zurückgekehrt.

Viele Interessenten, aber noch keine Lösung für Walter

Nach dem schnellen England-Ende nahm sich Walter ganz bewusst eine Auszeit und stürzte sich nicht direkt in den nächsten Job. Ab Sommer wäre er bereit gewesen, wieder einzusteigen. Gespräche gab es einige, doch die passende Lösung war noch nicht dabei.

Daran hat sich bislang nichts geändert. Walter, der mit seiner Familie in München lebt, erhält weiterhin Anfragen. Gespräche werden geführt – und das inzwischen nicht mehr nur in Deutschland. Mittlerweile ist auch ein erneutes Engagement im Ausland denkbar. Wann er jedoch wieder bei einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen wird, ist offen. Nervös wird Walter deswegen nicht. Für ihn zählt vor allem, dass am Ende möglichst viele Faktoren stimmen.

In den kommenden Tagen wird Walter sicher wieder verstärkt Richtung Norden blicken. Am Sonntag spielt der HSV gegen Stuttgart (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), drei Tage später kommt dann Holstein Kiel zum DFB-Pokal-Achtelfinale in das Volksparkstadion. Zwei Vereine, bei denen Walter eine Vergangenheit als Trainer hat. Seine eigene Zukunft hingegen muss er noch klären. Das kann schnell gehen – oder noch ein wenig dauern.