Der Rausch ist noch immer nicht verflogen, weiterhin herrscht große Aufstiegs-Euphorie im Volkspark. Eine Woche nach dem Saisonende geht der Blick nun aber mehr und mehr nach vorn. Mit welchem Kader will der HSV in der nächsten Saison das Unternehmen Klassenerhalt angehen? Welchen Spielern wird nahe gelegt, sich eine andere Aufgabe zu suchen? In der kommenden Woche ist mit ersten Entscheidungen zu rechnen. Und zumindest ein Führungsspieler steht unmittelbar vor dem Absprung.