Ein HSV-Comeback und einige Fragezeichen zum Auftakt in die Heidenheim-Woche

Auf welche Profis kann HSV-Trainer Merlin Polzin am Samstag (15.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim setzen? Zum Start in die neue Trainingswoche gab es im Volkspark eine gute Nachricht, aber auch einige Fragezeichen.

Bei Wind und heftigem Regen absolvierte die Mannschaft von Trainer Polzin am Dienstag das erste Teamtraining nach der 0:5-Niederlage beim FC Bayern München. Insgesamt 24 Feldspieler und vier Torhüter waren dabei. Yussuf Poulsen und Guilherme Ramos fehlten.

Der HSV muss weiter auf Poulsen verzichten

Poulsen plagt sich weiter mit Oberschenkelproblemen. Der Stürmer absolvierte vor dem Teamtraining eine individuelle Einheit mit Reha-Coach Sebastian Capel. Da bei dem Dänen kein Risiko eingegangen werden soll, steht praktisch schon jetzt fest, dass er am Samstag gegen Heidenheim erneut ausfallen wird. Ramos fehlte aus privaten Gründen: Der Portugiese ist erstmals Vater geworden. Für das Heidenheim-Spiel war er ohnehin nicht eingeplant.

Und wie sieht es bei Jean-Luc Dompé und Jordan Torunarigha aus? Beide mussten zuletzt wie Poulsen in München angeschlagen aussetzen. Torunarigha (Achillessehnenprobleme) wärmte sich am Dienstag mit dem Team auf, absolvierte danach auf dem Nebenplatz aber nur eine Laufeinheit. Auch hier dürfte die Zeit bis Samstag sehr knapp werden.

Dompé meldet sich fit für das Heidenheim-Spiel

Dompé war nach seiner Sprunggelenksverletzung hingegen wieder voll im Mannschaftstraining dabei. Beim Elf-gegen-elf machte er alles mit. Auch wenn der Franzose zusammen mit Albert Sambi Lokonga den Platz ein paar Minuten vor dem Trainingsende verließ, spricht fast alles dafür, dass er gegen Heidenheim wieder dabei sein wird – und dann auch direkt in die Startelf rutschen könnte.

Dort ist normalerweise auch ein Platz für Fabio Vieira reserviert. Der Portugiese beendete das Training am Dienstag jedoch als Erster und ging allein zurück in die Kabine. Von Belastungssteuerung war anschließend die Rede. Für wirkliche Klarheit werden hier wohl erst die kommenden Tage sorgen.